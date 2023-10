In 500 alla manifestazione pro Palestina a Milano: “Ogni mezzo necessario per la nostra libertà” Nel pomeriggio di oggi martedì 10 ottobre cinquecento attivisti sono scesi in piazza dei Mercanti a Milano a sostegno della Palestina: “Palestina libera. La resistenza armata è un nostro diritto”.

A cura di Simone Giancristofaro

Circa cinquecento attivisti a sostegno della causa palestinese nel pomeriggio di oggi martedì 10 ottobre sono scesi in piazza dei Mercanti a Milano: la manifestazione è stata organizzata da Giovani Palestinesi (Unione democratica arabo-palestinese e Associazione dei palestinesi in Italia) dopo l'offensiva israeliana a Gaza in risposta agli attentati di Hamas che hanno provocato la morte di circa un migliaio di israeliani.

La manifestazione è stata all'insegna di bandiere palestinesi e cori a favore della liberazione della Palestina in un momento molto difficile per la comunità divisa dopo gli attentati di sabato: c'è chi non condivide l'azione di Hamas e chi ritiene legittima ogni azione. Un manifestate a Fanpage.it ha tenuto a precisare: "Questa è una guerra e chiaramente va combattuta". E un altro: "La resistenza armata è un nostro diritto". Tutto al grido di "Palestina libera".

Le parole degli attivisti pro palestinesi

Una ragazza che ha preso parte all'evento ha spiegato: "Qualsiasi atto di violenza non è giustificato. Noi abbiamo diritto però al ritorno. Noi vogliamo ritornare come palestinesi nelle nostre terre. E questo viene negato". C'è chi aggiunge: "Uccidere i civili non ha nulla a che fare con la liberazione della Palestina. Questo però sono i frutti avvelenati che ha seminato l'Occidente, gli Stati Uniti, in tanti anni".

Infine una manifestante interviene ribadendo che "quando viene alzata la bandiera israeliana a Palazzo Chigi mi aspetto che venga issata anche quella palestinese perché i civili morti sono sia palestinesi che israeliani. I morti sono morti".