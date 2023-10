Guerra Israele-Hamas, le news di oggi in diretta: israeliani pronti all’assalto di Gaza, miliziani minacciano gli ostaggi

Spingere le truppe israeliane a invadere la Striscia di Gaza via terra, poi dare vita a una guerriglia urbana strada per strada. Potrebbe essere questa la strategia di Hamas. Una scelta brutale ma a suo modo lucida: indurre Tel Aviv a limitare l'impiego dell'aviazione, bensì a optare per un intervento di terra dove i palestinesi potrebbero sfruttare la conoscenza del territorio, utilizzare armi leggere e infliggere agli israeliani pesantissime perdite. A spiegare a Fanpage.it come potrebbe evolvere il conflitto Mirco Campochiari, storico, analista militare, collaboratore di Limes e fondatore di Parabellum.