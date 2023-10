Cosa sappiamo sugli ostaggi di Hamas a Gaza e cosa può fare Israele per liberarli Durante l’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre, sono stati catturati centinaia di ostaggi. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, tra di loro non ci sono solo soldati ma anche molti civili. Non si conoscono ancora i numeri esatti, ma si parla di circa 150 persone rapite. Secondo le autorità israeliane, si tratta di una “cifra senza precedenti”.

Il padre di Noa Argamani, 25 anni, rapita mentre si trovava in un rave nel deserto.

Durante l'attacco a sorpresa lanciato all'alba del 7 ottobre da Hamas, il gruppo terroristico che controlla la Strisica di Gaza, sarebbero stati catturati centinaia di ostaggi. Contrariamente a quanto era avvenuto in passato, tra di loro non ci sarebbero solo militari ma anche tanti civili, tra cui donne, bambini e anziani, israeliani ma anche cittadini stranieri. Alcune fonti parlano di 700 dispersi.

Dalla Striscia è trapelato che al momento sarebbero tre le fazioni armate palestinesi di Gaza che avrebbero in mano civili israeliani, sia morti sia vivi: Hamas, Jihad islamica e Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. Tra loro ci sono i tanti giovani che al momento dell'attacco armato stavano partecipando a un rave party nel deserto.

Come la 25enne israeliana Noa Argamani, strappata dall'abbraccio del fidanzato e portata via in motocicletta, come si vede in un video diffuso in rete, o Shani Louk, la tatuatrice 30enne con doppia cittadinanza tedesca e israeliana rapita e torturata dai miliziani di Hamas riconosciuta dalla madre nelle immagini ripostate sui social.

La 30enne Shani Louk

Circa 250 partecipanti sono stati uccisi e i loro corpi sono stati ritrovati nella zona dell'evento, ma molti risultano ancora dispersi. Tante sono anche le persone portate via dalle loro case al confine tra Gaza e Israele. Una di loro è Yaffa Adar, l'anziana di 85 anni sequestrata e ripresa in un video da alcuni miliziani di Hamas.

Quanti sarebbero gli ostaggi catturati da Hamas

Secondo quanto riportato dal New York Times, le autorità israeliane non hanno ancora diffuso cifre precise sui prigionieri, anche se nelle scorse ore si è parlato di circa 100-150 persone. Un numero provvisorio confermato questa mattina anche dal rappresentante di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, che alla Cnn ha parlato di una "cifra senza precedenti".

Alcuni giorni fa anche Hamas aveva ammesso di avere nelle proprie mani un centinaio di ostaggi, compresi ufficiali di alto rango dell'esercito. A comunicarlo era stato l'esponente della fazione Moussa Abu Marzuk, citato da media palestinesi ripresi da quelli israeliani. Poco prima la Jihad islamica aveva fatto sapere di avere con sé 30 prigionieri israeliani, facendo arrivare il totale a 130 persone.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un comunicato ha fatto sapere che tra gli ostaggi potrebbero esserci anche cittadini americani ma che l'amministrazione sta ancora lavorando per confermare questo elemento. E anche i governi di altri Paesi stanno mantenendo attivi canali di comunicazione con le autorità israeliane per capire se tra i prigionieri ci siano cittadini provenienti dai loro Stati.

Lunedì 9 ottobre un portavoce delle brigate Al Qassam, il braccio armato di Hamas, ha fatto sapere che il gruppo comincerà a uccidere un ostaggio per ogni bombardamento di Israele verso la Striscia di Gaza che avverrà senza preavviso, ovvero senza la possibilità di far evacuare i civili. Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha anche aggiunto che le uccisioni verranno registrate in video e trasmesse tramite i canali del gruppo.

Chi sono i due italo-israeliani che risultano dispersi

Tra le persone di cui non si hanno più notizie dal giorno dell'attacco ci sarebbe anche una coppia italo-israeliana. A confermare la notizia nelle scorse ore è stato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: “Non ci sono notizie certe dei coniugi italo-israeliani con doppio passaporto. – ha detto – Faremo il possibile per trovarli e portarli in salvo, probabilmente sono in ostaggio".

I due sono stati identificati come Lilach Lea Havron e Eviatar Moshe Kipnis. Da quanto si è appreso in queste ore vivevano nel kibbutz di Beheri, nel sud di Israele, vicino alla Striscia di Gaza, teatro di un massacro e dove sono stati ritrovati 108 cadaveri.

Liliach Lea Havron e Eviatar Moshe Kipnis

L'incubo degli ostaggi e il caso di Gilad Shalit

Come ricorda sempre il New York Times, non è la prima volta che Hamas cattura ostaggi per proporre scambi con prigionieri palestineri. Il caso più famoso è quello del soldato israeliano Gilad Shalit, rapito dai miliziani di Gaza nel 2006 e liberato dopo cinque anni di prigionia in cambio del rilascio di più di mille prigionieri palestinesi, molti dei quali condannati per attacchi terroristici mortali contro Israele.

Gilad Shalit, il soldato catturato da Hamas e liberato in cambio di mille palestinesi dopo 5 anni.

Hamas avrebbe in mano anche i resti di due soldati israeliani uccisi nel 2014 così come due civili israeliani entrati a Gaza lo stesso anno e mai usciti, in molti credono siano ancora vivi.

Cosa chiede Hamas a Israele per liberare gli ostaggi

Come si legge su diverse fonti, Hamas ha promesso la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio di quella di "tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane". Secondo le stime di alcune organizzazioni che operano nei territori occupati da Israele, sarebbero circa 4.500.

Nelle ultime ore sta circolando la notizia di negoziati tra Hamas e mediatori, c'è chi dice dal Qatar e chi dall’Egitto, per la liberazione di alcuni ostaggi, ma al momento si tratta di voci non confermate