Chi sono i 2 italiani dispersi in Israele: Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron sono marito e moglie Al momento dell’assalto dei terroristi di Hamas Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron si trovavano nel kibbutz di Be’eri, a pochi kilometri dal confine della Striscia di Gaza. Le parole del figlio e l’ipotesi che siano stati presi come ostaggi.

A cura di Biagio Chiariello

Liliach Lea Havron e Eviatar Moshe Kipnis

C'è grande preoccupazione per una coppia di coniugi sessantenni, Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, con doppia cittadinanza italo-israeliana, di cui non si hanno più notizie da sabato 7 ottobre, il giorno dell'attacco a sorpresa di Hamas nei confronti di Israele. Non rispondono alle chiamate e nessuno, al momento, sa dove si trovino, come ha confermato il titolare della Farnesina Antonio Tajani.

Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron risultano gli unici due italiani ancora dispersi in Israele, gli altri connazionali sono in contatto con l'ambasciata, mentre altri sono stati già rimpatriati.

Chi sono i due italiani dispersi in Israele

Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron si trovavano nel kibbutz di Be’eri, a pochi chilometri di distanza dal confine orientale della Striscia di Gaza, lo stesso dove l’organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato la scoperta di 108 corpi di israeliani, nel primo giorno di ricerche delle vittime.

Be'eri è il più grande dei 25 insediamenti che compongono la regione di Eshkol e conta circa 1.200 residenti: è stato uno dei primi villaggi ad essere stato attaccato da Hamas. A quanto pare, la casa dei due italo-israeliani risulterebbe tra quelle rase al suolo dai miliziani.

Stando a quanto si apprende, Eviatar sarebbe trai capi di quel kibbutz. Insieme ai membri del villaggio e di quelli limitrofi, aveva creato una importante rete organizzativa per coordinarsi sulle eventuali incursioni da Gaza. L'uomo soffre di una malattia e ha bisogno di farmaci, come ha rivelato il figlio.

Il figlio della coppia: "Mio padre è disabile, aiutateci"

Nadav Kipnis, figlio di Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, nella puntata di Quarta Repubblica del 9 ottobre ha dichiarato di aver sentito i genitori per l’ultima volta la mattina di sabato 7 ottobre, quando gli avrebbero fatto sapere di essersi rifugiati nella ‘safe room' del kibbutz: “L’ultima cosa che abbiamo sentito da loro è che i terroristi stavano cercando di entrare, di forzare la porta. Hanno detto che stavano sparando…“.

Erano a casa quando sono scomparsi. Non sono sicuro che siano stati rapiti, ma quello che sappiamo ci porta a crederlo“ ha detto.

"Mio padre è disabile, ha una malattia che rende molto debole il sistema immunitario e i suoi muscoli. Se i miei genitori sono stati rapiti, come crediamo, speriamo papà possa avere i farmaci di cui ha bisogno", ha aggiunto il ragazzo, contattato da Rai News 24.

I due italiani possibili ostaggi di Hamas

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ammesso che i due italiani potrebbero essere stati presi dai terroristi di Hamas: “Speriamo di ritrovarli, ma in questo momento non abbiamo altre notizie”.

E ha aggiunto: "La nostra ambasciata, il consolato e l’Unità di crisi del ministero degli Esteri sono al lavoro in contatto sempre con le autorità di Tel Aviv".