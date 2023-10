In centinaia a Milano al corteo pro Palestina: “Stop al genocidio, salviamo Gaza” “Fermiamo il genocidio a Gaza. Salviamo Gaza”: questo lo slogan della manifestazione pro Palestina del pomeriggio di oggi sabato 14 ottobre a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Centinaia le persone che sono scese in piazza Duca d'Aosta alla stazione Centrale di Milano per una manifestazione in supporto alla Palestina. A organizzare il corteo sono stati i Giovani Palestinesi, Unione democratica arabo-palestinese e Associazione dei palestinesi in Italia. Tanti gli striscioni e le bandiere della Palestina, tutto appoggiato dallo slogan "I veri terroristi sono Europa, Israele, l'Onu, gli Usa. Palestina libera". Davanti al corteo invece lo striscione con la scritta, "Fermiamo il genocidio a Gaza. Salviamo Gaza" e un carro con i manifestanti che indossano la kefiah.

La manifestazione non ha preso vita in piazza San Babila come era nei programmi in un primo momento ma direttamente dalla stazione Centrale di Milano. Il percorso poi è continuato fino al parco Trotter. A spiegare nel dettaglio le ragioni della manifestazione è stato uno degli organizzatori al megafono: "Noi non siamo antisemiti, noi siamo per il rispetto del diritto internazionale, non ce l'abbiamo con gli ebrei ma con l'occupazione sionista che massacra tutti i giorni e compie un genocidio nei Territori palestinesi. Sono state sterminate famiglie e rasi al suolo territori. Gettando fosforo bianco sulle case già distrutte".