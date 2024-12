video suggerito

La giudice Apostolico lascia la magistratura, Csm accoglie le sue dimissioni. Salvini: “Meglio tardi che mai” La giudice di Catania, Iolanda Apostolico, si è dimessa dalla magistratura. Il plenum del Csm ha accolto la sua richiesta, con una sola astensione. La magistrata era finita al centro di polemiche per avere partecipato ad una manifestazione in favore di migranti contro i decreti Sicurezza di Salvini. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giudice Iolanda Apostolico si è dimessa dalla magistratura: le dimissioni, accolte dal plenum del Csm con un solo astenuto, scatteranno dal prossimo 15 dicembre.

La richiesta di cessazione del servizio della giudice Apostolico, del Tribunale di Catania, è stata trattata tra le proposte di "particolare urgenza" della Quarta commissione del Csm, con relatore la consigliera togata Mariafrancesca Abenavoli. Le dimissioni – si legge nella delibera – avranno "efficacia dalla data indicata dal magistrato (15 dicembre 2024)".

La giudice è stata al centro di polemiche politiche dopo che è apparsa in alcuni filmati, in cui la si vedeva protestare a una manifestazione a Catania nel 2018 contro i decreti Sicurezza sui migranti, firmati da Matteo Salvini. I filmati erano stati diffusi nell'ottobre 2023, pochi giorni dopo il 30 settembre 2023, quando la giudice non aveva convalidato il trattenimento di alcuni migranti richiedenti asilo, che per il governo dovevano essere trattenuti nel centro di Pozzallo, ritenendo illegittime le norme del ‘decreto Cutro' varato dal governo Meloni.

Salvini non ha mai chiarito da dove provenissero quei video, ma da quel momento Apostolico è finita al centro di attacchi da parte del centrodestra. A tutela di Apostolico il Csm aveva aperto una pratica. In sua difesa si era mossa anche la giunta dell'Anm di Catania, che aveva sottolineato come gli "attacchi, peraltro ripetuti a mo' di stillicidio", nei confronti della giudice, non avevano nulla a che vedere "con la professionalitàdel magistrato e con le specifiche decisioni adottate nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma appaiono unicamente mirati a screditarne la figura". Le toghe di Catania pertanto avevano chiesto a "tutti coloro che stanno promuovendo questa indegna campagna denigratoria" di "desistere immediatamente da tali inaccettabili e illegittimi comportamenti".

La Lega e Fratelli d'Italia a più riprese avevano chiesto nell'ultimo anno le dimissioni della giudice, alla luce anche di un post sui social, a cui Apostolico aveva messo un like, che si concludeva con "fanculo Salvini". In quel momento il leader della Lega era ministro dell'Interno, nella stagione dei porti chiusi e della guerra ai migranti e alle Ong. "Iolanda Apostolico ha lasciato la magistratura: meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi", si legge in una nota della Lega, pubblicata questa sera.