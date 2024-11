La classifica Agenas delle Asl e degli ospedali migliori in Italia: dove si trovano

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Quali sono le Asl migliori e quali le peggiori in Italia? Al Forum Risk management di Arezzo sono stati diffusi i dati aggiornati al 2023 di Agenas (agenzia del ministero della Salute) relativi a 110 aziende sanitarie: sono 27 le strutture promosse, 53 quelle che raggiungono la sufficienza e ben 30 quelle bocciate. Quelle che sono considerate al top della classifica, per efficienza e migliori performance di gestione, si trovano tutte al Nord. Il Sud, invece, rimane fanalino di coda. Dall'analisi ne esce fuori un'Italia ancora spaccata a metà sulla sanità, con un divario tra regioni settentrionali e meridionali sempre più marcato.

Le aziende sanitarie sono state classificate in base alla performance, valutando 34 indicatori suddivisi in 6 aree (prevenzione, assistenza distrettuale, assuistenza ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree. E a ogni azienda è stato assegnato un colore: verde, giallo e rosso.

"Il sistema ospedaliero – commenta il direttore generale Agenas, Domenico Mantoan – è un sistema che, al netto di qualche caso da migliorare, regge il servizio sanitario italiano. Oggi gli ospedali stanno facendo il loro lavoro alla grande, compresi i Pronto Soccorso. Se oggi abbiamo 25 milioni di accessi ai Pronto Soccorso è perché il cittadino non trova risposte sul territorio. O ci sbrighiamo creando un nuovo modello di cure primarie o abbandoniamo questa strada e triplichiamo i Pronto Soccorso perché al cittadino bisogna dare una risposta".

Dove si trovano le Asl migliori e le Asl peggiori

Il verde, colore che segna le migliori performance, è distribuito al Nord, il giallo e il rosso colorano le regioni del Centro-Sud. La fotografia scattata dall'Agenas sulle 110 aziende territoriali si è basata sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree. Mentre per le aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono stati 27 classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.

Complessivamente, il risultato del mix dei vari parametri, ha portato all'individuazione di 27 aziende con una valutazione complessiva buona, 53 con valutazione intermedia, 30 con una valutazione migliorabile. La situazione migliore come dicevamo si trova al Nord. Nel Settentrione, infatti, si concentra il meglio delle Asl. I cinque primi posti sono occupati da:

Azienda Ulss n.8 Berica (Vicenza);

Ats di Bergamo;

Azienda Ulss n.6 Euganea (Padova);

Azienda Ulss n.1 Dolomiti;

l'Azienda Usl di Bologna.

Il Meridione invece è molto più indietro: le aziende sanitarie territoriali pubbliche meno performanti risultano essere concentrate qui:

Asl Napoli 1 Centro;

Asp di Crotone;

Asl di Matera;

Asp di Enna;

Asp di Vibo Valentia

Dove si trovano gli ospedali migliori

Ancora una volta il Nord è più fortunato: delle Aziende Ospedaliere analizzate, ben 13 sono al Settentrione. Rispetto al monitoraggio delle aziende ospedaliere e aziende ospedaliero- universitarie – si legge nel report -, gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree. Anche in questo caso, al fine di ottenere valutazioni omogenee, sono stati individuati quattro cluster con riferimento alla presenza o meno dell'Università e al numero di posti letto, inferiore o superiore a 700. Il risultato del mix di tutte le aree analizzate porta all'individuazione di 13 aziende con una valutazione complessiva buona, 25 con valutazione intermedia e 13 con una valutazione migliorabile.

I cinque ospedali al top della classifica italiana

Prendendo in considerazione le migliori aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, secondo l'Agenas, analizzando i parametri organizzativi ed economici, le prime cinque sono:

AO Santa Croce e Carle (CN);

AOU Padova (PD);

AOU Policlinico Tor Vergata (RM);

AOU Sant'Andrea (RM);

AOU Policlinico San Matteo (PV)