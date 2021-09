La Appendino si vaccina in gravidanza e posta l’ecografia: “Donne incinte, fatelo anche voi, è sicuro” La sindaca di Torino ha postato su Facebook un’immagine del bimbo di cui è in attesa. Lo ha fatto per invitare le donne in gravidanza a vaccinarsi contro il Coronavirus. “Lui è Andrea e, quando nascerà, avrà già gli anticorpi per il Covid-19 – ha scritto Chiara Appendino – Li avrà perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi”.

"Lui è Andrea e, quando nascerà, avrà già gli anticorpi per il covid-19. Li avrà perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi. Due dosi, nessun sintomo dopo la prima, mezza giornata di spossatezza dopo la seconda. Oggi siamo all'ottavo mese e stiamo benissimo. Perché ve lo scrivo? Perché è notizia di ieri che una donna non vaccinata, dopo un parto prematuro causato dal Covid, purtroppo non ce l'ha fatta. E qualche giorno prima, invece, non ce l'ha fatta un bimbo di 24 settimane nato di solo un chilo". Sono le parole che fanno da didascalia ad una foto di un'ecografia postata su Facebook dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, col quale invita le donne incinte a vaccinarsi.

"Per chi si vaccina in dolce attesa – aggiunge – non esistono controindicazioni diverse dal resto della popolazione, mentre, se si contrae il covid, il rischio di partorire prematuramente è decisamente più alto. Per questo vorrei consigliare alle donne in gravidanza di consultare il proprio medico di base e il proprio ginecologo e, poi, se sussistono le condizioni, di vaccinarsi. Proteggete voi stesse e proteggete la piccola creatura che sta crescendo dentro di voi".

Come era facile aspettarsi non sono mancati i messaggi degli haters: "Usare la propria gravidanza, addirittura mettendo in mostra l'ecografia, per fare propaganda ai vaccini!", e "Avevo molta stima di lei!… Ma vedo che anche lei è al libro paga di qualcuno.povero piccolo!". Pronta in quest'ultimo caso è arrivata la risposta della diretta interessata: "Ognuno è libero di stimare o meno chi vuole. Ma se perde la stima per chi si vaccina, beh, siamo oltre i 2 miliardi di vaccinati nel mondo…tutti a libro paga di qualcuno, immagino" ha scritto la stessa Appendino.