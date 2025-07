video suggerito

Ius scholae, Tajani insiste: “Cdx deve occuparsi di cittadinanza, non c’è rischio invasione islamica a scuola” Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto al ‘Forum in Masseria’, organizzato da Bruno Vespa con Comin & Partners, insiste sul tema della cittadinanza, dopo la chiusura della premier Meloni e degli alleati leghisti: “Nel programma del centrodestra si parla al punto 6 di integrazione economia e sociale degli stranieri. Lungi da me voler mettere in difficoltà il centrodestra. Ma è mio dovere dire al centrodestra che dobbiamo affrontare un problema sociale”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ministro degli Esteri e vicepremier forzista Antonio Tajani è intervenuto alla quinta edizione del ‘Forum in Masseria', organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Nel dialogo con il padrone di casa, il primo tema affrontato è quello dei dazi, con la scadenza del 9 luglio – data ultima fissata da Washington come limite ultimo per siglare un accordo commerciale – è sempre più vicina, con il rischio che i dazi, ora al 10% raddoppino, o arrivino addirittura al 50%, come minacciato da Trump, che ha lanciato il suo ultimatum ai partner commerciali.

Ieri il ministro francese dell’Economia Eric Lombard ha detto che un accordo potrebbe essere raggiunto nel fine settimana dalla delegazione dell’Unione europea che è ora a Washington. In caso contrario, Bruxelles sarebbe pronta a rispondere con controdadi pari a circa 90 miliardi sui prodotti americani.

Ci sarebbero diverse ipotesi in campo. "La trattativa è in corso, ma è ancora presto, perché sarà Trump a dire l’ultima parola sul negoziato – ha detto il vicepremier a Vespa – Una guerra dei dazi non fa bene a nessuno, è un danno per l’economia in generale. L’obiettivo dovrebbe essere arrivare a zero dazi" tra le economie dell'Occidente, Europa, Stati Uniti, Canada. "Fare delle previsioni è difficile, quello del 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia".

Sulla possibilità che possano esserci dazi differenziati, Tajani ha ribadito che "ci sono varie ipotesi sul tavolo. La politica commerciali dell’Unione europea è devoluta alla Commissione, che si consulta con noi".

Sulle guerre in corso, e in particolare sul conflitto in Ucraina, Tajani ha detto che "Con la Russia la trattativa è molto complicata, Putin non vuole il cessate il fuoco, non vuole Zelensky al governo, vuole la tutela delle minoranze russe e vuole occupare spazi di territorio che ha già occupato. Dopo l’ultima telefonata mi pare che Trump abbia ripensato un po’ la sua decisione sulla difesa aerea ucraina. Putin non è un interlocutore facile, non è facilmente condizionabile. Rischia l’isolamento. Se le sanzioni vanno a colpire la finanza rosa, gli impediscono di spendere molto per finanziare il suo esercito, possono colpirlo. Le sanzioni non devono essere controproducenti per noi, ma devono mettere Putin nelle condizioni di non poter più finanziare il suo esercito". In ogni caso secondo il ministro, è "difficile arrivare a una soluzione" in Ucraina entro quest'anno.

Sull'Iran "bisogna ancora trovare un accordo. Sicuramente ha subito una sconfitta militare. Si può autorizzare l'Iran di fare ricerca sul nucleare a fini di pace, ma impedirgli di avere la bomba atomica. Sono un grande sostenitore dell'energia nucleare", ha detto il ministro, che resta critico sull'utilizzo a fini militari del nucleare.

Secondo Tajani, "Se avessimo interrotto le relazioni con Israele, come chiedeva qualcuno", l'Italia non sarebbe riuscita a portare fuori persone da Gaza. "Abbiamo regalato 15 tir, per il momento sono stati risparmiati", dagli attacchi.

Ius scholae, Tajani replica a Meloni: "La cittadinanza è nel programma di governo"

Il ministro è tornato ancora sullo scontro che da giovedì scorso agita la maggioranza, ovvero il tema dello ius scholae. Gli azzurri, come ha spiegato il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, sarebbero pronti a votare la proposta di riforma della cittadinanza anche senza gli alleati Lega e Fdi, insieme alle opposizioni.

"Se ne parla spesso a sproposito, ci sono due due proposte di Fi, una alla Camera e una al Senato. Spesso la cittadinanza è diventata un mercato, metà della proposta di Fi, che riguardava la cittadinanza a persone discendenti di italiani, è stata accettata dal governo. L'altra parte dice che per diventare italiani non è sufficiente vivere in Italia. Vogliamo affrontare un problema sociale che riguarda un milione di studenti, che non hanno la cittadinanza. Noi diciamo che se un ragazzo ha completato con profitto 10 anni di scuola, con profitto, può avere la cittadinanza. Vuol dire averla praticamente a 17-18 anni. Per noi la cittadinanza è una cosa seria, il modello è quello di Roma. Roma inglobava, non escludeva. Dobbiamo dimostrare la forza della nostra identità, altro che debolezza. Un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non possiamo lasciarlo alla sinistra che vuole concedere la cittadinanza, quella sì con lassismo, dopo soli 5 anni. Nel programma del centrodestra si parla al punto 6 di integrazione economia e sociale degli stranieri. Lungi da me voler mettere in difficoltà il centrodestra. Ma è mio dovere dire al centrodestra che dobbiamo affrontare un problema sociale, non possiamo farlo affrontare alla sinistra".

"Non voglio che si pensi che il nostro programma sia solo lo ius italiae. La priorità numero uno è la riforma della Giustizia", ha detto ancora Tajani, aggiungendo però che "Se uno merita la cittadinanza, deve ottenerla in tempi rapidi". Vespa ha chiesto dunque al ministro se Forza Italia sarebbe pronta a votare la legge con le opposizioni, come emerso nei giorni scorsi. "Io vorrei convincere i nostri alleati entrando nel merito. È giusto che gli italiani abbiano votato no al referendum, noi non siamo disposti a fare accordi al ribasso, si vedrà in Parlamento. Nella scorsa legislatura nel centrodestra c'era un clima diverso da quello attuale. Non si parla della concessione facile della cittadinanza. Io non ho paura di confrontarmi con un musulmano, con un buddhista, perché dovremmo avere paura di inglobare, se siamo forti della nostra identità. Non c'è alcun pericolo di invasione islamica nelle scuole", ha detto il ministro, con un riferimento esplicito alla risoluzione della Lega, contro la presunta propaganda islamista nelle scuole. "Non possiamo far diventare italiani solo quelli che ci fanno comodo, perché giocano nella nazionale di calcio o di pallavolo", ha ribadito.

Dopo la bacchettata della premier Meloni, che proprio dal Forum in Masseria a Manduria aveva chiuso all’ipotesi di affrontare il tema cittadinanza in questa legislatura, Tajani ieri ha replicato, ricordando che la proposta di Forza Italia, lo ius italiae, sarebbe “in sintonia con il programma del centrodestra”, ribandendo l’intenzione di “aprire un dibattito a livello parlamentare”, e ricordando che “In passato anche Fdi era favorevole”.

Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, ha ripetuto la posizione della premier, ma negando che la questione possa portare a fratture nella maggioranza. "Noi crediamo che non sia un tema che interessa gli italiani, la legge va bene come è, lo ha confermato anche il referendum. Ci possono essere visioni diverse nella maggioranza, non siamo un partito unico, ma l'opposizione non creerà un cuneo, non si illudano", ha detto oggi in un'intervista al Corriere della Sera.