Italia Paese di centenari. Negli ultimi dieci anni – dal 2009 al 2019 – i centenari in Italia sono passati da 11mila a oltre 14mila. Mentre sono più che raddoppiati gli over 105 anni, passando da 472 a 1.112, un aumento del 136%. I supercentenari vivi al primo gennaio 2019 sono invece 21, il doppio rispetto al 2009, quando erano solamente 10. I dati sono contenuti nel rapporto dell’Istat ‘Cent’anni e non sentirli’. L’istituto di statistica evidenzia che al primo gennaio sono 14.456 le persone residenti in Italia che abbiano compiuto i 100 anni di età. Si tratta, nell’84% dei casi, di donne. L'Italia, insieme alla Francia, detiene il record di centenari in Europa.

A superare i 105 anni sono 1.112 persone, anche in questo caso con una netta prevalenza femminile (87%). Per quanto riguarda le 125 persone che tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età, ben il 93% sono donne, confermando quindi la maggiore longevità del sesso femminile nel nostro Paese. La maggior parte dei centenari è residente nel Nord Italia. In particolare, tra quelli over 105, 338 risiedono nel Nord-Ovest, 225 nel Nord-Est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole.

La Regione in cui è più alto il rapporto tra semi-supercentenari (ovvero gli over 105) e il totale della popolazione residente è la Liguria: sono 3,3 per 100mila abitanti. Dietro troviamo il Friuli Venezia Giulia (3 per 100mila) e il Molise (2,6 per 100mila). La Regione con il più alto numero di semi-supercentenari in valore assoluto è invece la Lombardia, con 201 individui. Ma il rapporto tra gli over 105 e il totale della popolazione residente è pari a 2 per 100mila, in perfetta linea con il dato nazionale di 1,9 per 100mila.

L’istat evidenzia anche come la distribuzione regionali cambi analizzando il rapporto tra la popolazione semi-supercentenaria e i residenti con 80 anni o più. Al primo posto, in questo caso, troviamo il Friuli Venezia Giulia con 36 persone di almeno 105 anni ogni 100mila residenti con più di 79 anni nella Regione.