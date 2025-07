Ilona Staller fa causa a Conte e alla Camera per aver confermato il taglio dei vitalizi

Non si è ancora chiuso lo scontro legale sui vitalizi degli ex parlamentari: dopo il taglio deciso nel 2018 erano immediatamente partiti i ricorsi di centinaia di ex deputati che però sono stati respinti dalla Camera sia in primo grado che in appello, la scorsa settimana. La decisione è stata presa dal Collegio d'appello di Montecitorio, un organo che non decide sulla base di valutazioni politiche ma giuridiche. Ma ora partirà un'altra causa. La ex deputata Ilona Staller, con il suo avvocato Luca Di Carlo, ha annunciato l'intenzione di denunciare il Collegio e anche il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, che ha attaccato duramente chi voleva ottenere di nuovo l'importo pieno del vitalizio.

"Lo faremo nei competenti organi di giustizia esterna al Parlamento nazionale e sovranazionale", ha commentato Di Carlo a Adnkronos, aggiungendo che intende anche portare avanti un'inchiesta parlamentare e chiedere un incontro con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La sentenza, secondo l'avvocato, è stata "la più grande violazione di legge mai esistita, compiuta dai rappresentanti dello Stato".

È stata "una vittoria politica per Conte" ma una "sconfitta per la legalità in Italia. E quindi non meravigliamoci se qui da noi esiste così tanta illegalità", ha insistito il legale. Il problema, ha denunciato è che la decisione del Collegio ha seguito "le logiche della politica, non quelle della legge", violando "non solo i diritti soggettivi", ma "l'interesse dello Stato, perché viola la sua integrità e Costituzione". In questa legislatura, nel 2023, il Senato ha invece deciso di ripristinare l'importo dei vitalizi per i suoi ex componenti.

Leggi anche Come sta Billy Joel dopo aver cancellato i concerti a causa di un disturbo cerebrale

Già la scorsa settimana De Carlo aveva chiesto: "Dove sono finiti i 48 milioni di euro di fondi che erano stati accantonati per risarcire gli ex onorevoli nel caso avessero vinto il processo con il ripristino dei vitalizi? Sono spariti dalle casse di Montecitorio? Parte l'atto di indagine parlamentare". Su questo, oggi ha aggiunto: "Con i tagli ai vitalizi hanno semplicemente aumentato gli stipendi ai politici, come del resto Meloni ha già fatto. In questo caso, il taglio ai vitalizi non è servito a tentare di risanare la malasanità e la giustizia soprattutto". Negli ultimi anni non c'è stato un aumento degli stipendi dei parlamentari. Non è chiaro se l'avvocato si riferisse invece all'aumento delle indennità per i ministri non eletti, discusso nell'ultima legge di bilancio.

Non è noto se i due abbiano già sporto denuncia ufficialmente. Per il momento, l'ex parlamentare – nota anche come ex attrice porno con il nome d'arte Cicciolina – non ha commentato il caso dal punto di vista legale. Dopo la decisione della Camera, Staller aveva però attaccato: "Io amo il popolo italiano, ed è per questo che i soldi del vitalizio voglio donarli in beneficenza. Lo dovrebbero fare anche Conte e gli altri parlamentari con i loro lauti stipendi se amano il popolo italiano come me. Invito anche gli altri ex parlamentari a farlo se hanno a cuore il popolo italiano".