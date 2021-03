"In questi giorni ci troviamo di fronte a un peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus, ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi, deve cercare di fare di più": lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio alla nazione. "La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede una via d'uscita", ha aggiunto, ringraziando i cittadini per la loro disciplina e pazienza, rivolgendo un pensiero particolare a coloro che si trovano a fare i conti anche con la crisi economica. "Siamo solo all'inizio, il nostro compito è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta, non bisogna perdere un attimo. Dobbiamo compiere scelte meditate, ma rapide. Non voglio promettere nulla che non sia realizzabile, le vostre preoccupazioni sono le mie".

Draghi è quindi tornato a un anno fa, quando il 10 marzo 2020 l'Italia diventata completamente zona rossa. "Mai avremmo pensato che ci saremmo trovati un anno dopo ad affrontare un'emergenza analoga, e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei 100 mila morti", ha proseguito. Per poi annunciare un rafforzamento del piano di vaccinazione: "Nel piano di vaccinazioni che nei prossimi giorni sarà potenziato si tuteleranno le categorie a rischio. Non è il momento di dividerci, ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che combattono la crisi economica e di colmare le diseguaglianze", ha proseguito Draghi sottolineando che nel giro di un anno sono aumentate di un milione le persone in povertà assoluta. Il presidente del Consiglio ha quindi parlato di parità di genere, quanto principale divario che la pandemia ha allargato. "Azioni mirate e riforme sono necessarie per aumentare la partecipazione delle donne, ma prima di tutto dobbiamo cambiare noi stessi nel quotidiano della vita nazionale", ha aggiunto, citando alcune delle misure che la nuova strategia nazionale per la parità ha come obiettivo. "Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi sembra formarsi una nuova consapevolezza, che può trovare una concretizzazione nel Next Generation Eu del mio governo".