Il Partito Democratico chiede di rifinanziare il bonus psicologo: pronto l’emendamento alla manovra Il Partito Democratico propone, con un emendamento alla manovra, di rifinanziare il bonus psicologo per altri due anni. In questi giorni stanno uscendo i primi dati sull’aiuto: l’Inps ha accolto poco più di 41mila domande.

A cura di Tommaso Coluzzi

Per la proroga del bonus psicologo ai prossimi due anni servono 25 milioni di euro. La proposta arriva dal Partito Democratico, che tanto si è speso in passato per l'approvazione della misura da parte del governo Draghi. E ora i dem vorrebbero confermarla, ma essendo passati dalla maggioranza all'opposizione non avranno vita semplice. Anzi. È molto probabile che l'emendamento alla manovra economica presentato in queste ore venga bocciato, poiché fa parte del pacchetto dell'opposizione. Nel testo il Pd chiede, appunto, di prorogare il bonus psicologo anche nel 2023 e nel 2024, con un finanziamento da 25 milioni.

Verrebbero così potenziati i servizi per la salute mentale, sulla quale negli ultimi anni si sta sviluppando finalmente un'attenzione particolare. Nel testo dell'emendamento si richiede anche lo stanziamento di 20 milioni l'anno nel 2023 e 2024 "al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età" e altri 20 milioni l'anno nel biennio per "potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali". I 65 milioni l'anno di coperture richieste per finanziare la misura arrivano dal Fondo per le esigenze indifferibili.

Nel frattempo, oggi, l'Inps ha diffuso dei dati sul servizio messo in piedi quest'anno: le domande di sessioni di psicoterapia presentate all'ente previdenziale sono in totale 395.604. Le richieste accolte sono state invece 41.657, distribuite su base regionale. Le domande sono state accettate a seconda del budget destinato alle singole Regioni, in ordine di Isee e – a parità di reddito – in base alla data di presentazione della domanda. Spiegano dall'Inps:

Gli interessati, accedendo al ‘Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche' sul sito dell'Inps, possono visionare l'esito della richiesta presentata e, in caso positivo, l'importo assegnato e il codice univoco da utilizzare entro 180 giorni per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Il bonus psicologo arriva a un massimo di 50 euro per ogni seduta. Sul sito dell'Inps sono disponibili ulteriori guide all'utilizzo.