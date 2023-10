Il ministero della Giustizia ha avviato una accertamento preliminare sulla giudice Apostolico La decisione, arrivata all’indomani della mancata convalida da parte della giudice Apostolico di altri quattro trattenimenti nel centro di Pozzallo, è stata disposta da Carlo Nordio attraverso l’ufficio ispettivo: nei confronti della magistrata verrà avviata una procedura di accertamento preliminare. Il Guardasigilli ha specificato: “Nessuna azione disciplinare, solo accertamenti”.

A cura di Annalisa Girardi

"Il ministro del Giustizialismo Carlo Nordio, su ordine di Salvini, predispone un accertamento preliminare nei confronti del giudice Apostolico. Se confermata questa notizia sarebbe gravissima: su quali basi Nordio ha ordinato questa azione? Cosa deve accertare il Guardasigilli, se già gli atti del giudice contengono le motivazioni delle sue decisioni?", ha subito commentato il segretario di +Europa, Riccardo Magi. Sottolineando che piuttosto il governo dovrebbe preoccuparsi di chiarire l'origine sul video – pubblicato da Matteo Salvini – in cui si vede la magistrata partecipare a una manifestazione di protesta contro il governo nel 2018. Da parte sua il ministro della Giustizia ha commentato: "A seguito di 4 interrogazioni parlamentari, essendo doveroso rispondere, ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero di acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media relativi alla giudice di Catania, Iolanda Apostolico. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tanto meno dell'avvio di un'azione disciplinare".

Intanto anche un altro giudice a Catania, Rosario Cupri, ha emanato un provvedimento nei giorni scorsi per la rimessa in libertà di altri sei richiedenti asilo trattenuti nel Ragusano. "Valuteremo ed impugneremo. Siamo profondamente convinti che i provvedimenti del governo sono legittimi e rispettosi della cornice giuridica", ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Da parte sua la giudice Apostolico, nel provvedimento, ha spiegato che "il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda" e che la procedura di frontiera avrebbe dovuto essere svolta a Lampedusa, dove i migranti sono sbarcati e hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale. Non solo: evitare il trattenimento pagando una somma a garanzia – ha scritto sempre la giudice – "incompatibile con la direttiva Ue del 2013", per cui "l trattenimento può avere luogo soltanto, ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive".