Il governo ha stanziato un altro miliardo di euro contro il caro bollette Un miliardo in più al fondo per mitigare l’aumento delle bollette. In Consiglio dei ministri il governo ha anticipato a quest’anno alcune voci di spesa previste per il 2022: in totale, quindi, le risorse disponibili per contrastare il rincaro delle bollette salgono a 3,8 miliardi di euro.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha incrementato di un miliardo di euro il fondo dedicato al contrasto dell'aumento delle bollette. Con decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri, si è deciso di stanziare in legge di Bilancio un totale 3,8 miliardi per mitigare il rincaro delle bollette, dovuto al forte rialzo dei prezzi dell'energia. La ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un tweet ha parlato di "uno sforzo senza precedenti".

In generale nel decreto sono state anticipate a quest'anno alcune voci di spesa previste per il 2022. Ad esempio, sono previsti 1,850 miliardi alla struttura commissariale per i vaccini e i farmaci anti Covid, 1,4 miliardi per gli investimenti sulla rete ferroviaria e circa 50 milioni alle forze dell'ordine. Quindi, a conti fatti, sono stati scongelati 3,2 miliardi di euro di risorse che possono essere impiegate già da quest'anno. Gran parte di questo tesoretto sarà impiegato per contrastare gli aumenti nelle bollette, che minacciano altrimenti di essere salatissime per gli italiani.

Chiaramente ora bisognerà capire che forma prenderà questo intervento però, intanto, le risorse ci sono. Dovrebbe arrivare attraverso un emendamento alla manovra nei prossimi giorni la modalità per fissare un tetto agli aumenti in questione. Facendo uno sforzo maggiore, che dovrebbe tutelare specialmente le famiglie più vulnerabili economicamente, il governo spera anche di lanciare un segnale ai sindacati che hanno proclamato uno sciopero generale per il prossimo 16 dicembre proprio in protesta di quanto fatto in legge di Bilancio. Le parti sociali, però, al momento confermano la mobilitazione.