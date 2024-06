video suggerito

Il Cdr di RaiNews protesta per non aver potuto parlare dell’inchiesta di Fanpage: “C’è problema di censura” “Oggi c’era in primo piano ovunque l’evoluzione dell’inchiesta sui giovani di Fratelli d’Italia. Su RaiNews.it non è mai stata lambita questa notizia, ripresa persino dalla stampa internazionale”: il cdr di RaiNews.it denuncia il fatto di non aver potuto parlare di Gioventù Meloniana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Dopo aver già puntato il dito contro la mancanza di copertura da parte del servizio pubblico sull'inchiesta di Fanpage.it, i giornalisti di RaiNews tornano a denunciare il silenzio dei loro canali su Gioventù Meloniana. "Oggi c'era in primo piano ovunque l’evoluzione dell’inchiesta sui giovani di Fratelli d’Italia, con le reazioni di cariche istituzionali oltre che di esponenti dello stesso partito di maggioranza. Su RaiNews.it non è mai stata lambita questa notizia, ripresa persino dalla stampa internazionale", ha scritto il comitato di redazione in una nota, lamentando come "molte notizie di primaria importanza" non vengano riprese dal portale.

Sul servizio con al centro la giovanile del partito di Giorgia Meloni "è apparso solo un breve articolo che riporta la solidarietà a Ester Mieli da parte del presidente del Senato, senza alcun riferimento all’inchiesta", lasciando quindi il pubblico a comprendere il contesto grazie ad altre fonti.

Non è l'unico caso in cui non sono stati pubblicato contenuti che potrebbero disturbare la maggioranza del governo, sottolineano ancora i giornalisti di RaiNews. "Ieri la notizia della premier che sollecita i suoi vice ad alzarsi durante l’applauso per Satnam Singh: c’era il video sul sito, ma la lettura che ne è stata data è che i ministri si sono alzati come tutti i senatori", si sottolinea.

Il cdr di RaiNews prosegue affermando che ci sia "un macroscopico problema di oggettività e professionalità nella selezione delle notizie, una forma di censura che non gioverebbe neppure a una linea editoriale politicamente determinata", perché "quando le notizie non vengono trattate si perde semplicemente la credibilità agli occhi del pubblico".

Dopo la prima puntata era arrivato un comunicato simile da parte di RaiNews24, in cui si criticava il fatto che l'inchiesta del team Backstair non venisse ripresa: "Il cdr ritiene grave e deprecabile che dopo oltre quattro giorni la direzione di Rainews24 non abbia dato copertura all'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia".