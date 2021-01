Il ritorno a scuola per gli studenti di tutta Italia si avvicina. Dal primo febbraio dovrebbero rientrare in classe gli alunni delle superiori anche delle ultime Regioni che continuano ad applicare la didattica a distanza al 100%. Oggi la conferma è arrivata per il Veneto, con il presidente Luca Zaia che ha comunicato la riapertura delle scuole con la didattica in presenza al 50% per tre settimane. L’obiettivo è quello di raggiungere il 75% di lezioni in presenza a breve, ma “le famiglie comunque possono chiedere di fare stare i figli a casa in dad”.

In quali Regioni riapriranno le scuole l'1 febbraio

Dal primo febbraio dovrebbero rientrare in classe gli studenti di Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna e Veneto. Nello specifico, in Puglia si dovrebbe procedere con la didattica in presenza al 50% dall’1 al 6 febbraio. In Campania si torna in classe alle superiori: il 25 gennaio erano rientrati in aula gli alunni delle scuole medie. Dall’1 febbraio si torna a scuola anche per Friuli Venezia Giulia e Sardegna, stessa data che dovrebbe essere prevista in Basilicata e Calabria, dove finora è prevista la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Diverso il discorso per la Sicilia, dove il ritorno a scuola dipende dall’eventuale uscita dalla zona rossa.

Scuola, dove gli studenti sono già tornati in classe

Dopo le festività natalizie i primi a tornare in classe sono stati gli studenti delle province autonome di Trento e Bolzano, il 7 gennaio. L’11 gennaio è toccato ad Abruzzo, Toscana e Valle d’Aosta. Studenti delle superiori in classe dal 18 gennaio, invece, in Emilia-Romagna, Lazio, Molise e Piemonte. Gli ultimi a essere tornati sono gli studenti che hanno ripreso le lezioni in presenza – al 50% – dal 25 gennaio. Parliamo degli studenti di Liguria, Marche e Umbria. Ma anche di quelli della Lombardia, che sono tornati in aula dopo l’uscita della Regione dalla zona rossa, con il rientro sia delle scuole medie che di quelle superiori.