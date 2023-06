Il bonus turismo del governo serve a incentivare i giovani a lavorare, dice la ministra Santanchè Il governo ha appena inserito, con un emendamento al decreto Lavoro, il nuovo bonus per i dipendenti del settore turistico. Secondo la ministra Santanchè servirà “da stimolo per tanti giovani” adesso che “il reddito di cittadinanza per chi è occupabile grazie a Dio è finito”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Niente più reddito di cittadinanza, ora si lavora. Il messaggio della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in vista della stagione estiva che sta partendo è chiarissimo. Anche per questo il governo ha introdotto all'ultimo minuto un bonus per i lavoratori del comparto turistico, grazie a un emendamento al decreto Lavoro. "Credo che sia anche da stimolo per tanti giovani – ha detto oggi la ministra – Adesso il reddito di cittadinanza per chi è occupabile grazie a Dio è finito, quindi credo anche con questi segnali che molti giovani possano e vogliano trovare un posto di lavoro nel settore del turismo".

Al netto del legame tra le due questioni, su cui il centrodestra ha sempre insistito portando avanti la narrazione dei giovani sul divano, Santanché ha parlato di "una grande soddisfazione" raggiunta nel varare l'aiuto per i lavoratori del turismo. "Ci abbiamo lavorato molto assieme al ministero del Lavoro e tutto il governo e siamo riusciti a mettere questo bonus dal primo giugno al 21 settembre – ha aggiunto la ministra – Chi lavora i festivi e il notturno è giusto abbia più soldi in tasca, attraverso le detrazioni. Non volevamo certo pesare sulle imprese, sugli imprenditori, perché ricordiamoci che questo è il settore che durante la pandemia ha sofferto di più. Quindi siamo riusciti a far avere un bell'aumento in tasca dei lavoratori di questo settore".

L'aumento, nei fatti, è ancora tutto da stabilire. Secondo le cifre che stanno circolando, l'emendamento prevede il 15% in detrazioni sulle ore di lavoro festivo, straordinario e notturno per i dipendenti del settore turistico. Un bonus che, in sostanza, cresce all'aumentare delle ore di lavoro, ma solamente in queste forme. Inoltre il bonus sarà accessibile solo per chi, nel 2022, ha guadagnato meno di 40mila euro.