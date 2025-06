Grillo sfida Conte: è pronto ad avviare un’azione legale per riprendersi il simbolo del M5s

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha dato mandato ai suoi legali di avviare una azione giudiziaria per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S.

Come sappiamo, lo scontro politico che lo ha contrapposto al presidente del M5S, Giuseppe Conte, si era concluso a cavallo fra novembre e dicembre dello scorso anno, con il doppio voto degli iscritti che ha abolito la carica statutaria di Garante nazionale fino a quel momento ricoperta dallo stesso Grillo.

Nella seconda consultazione che si è tenuta nell'ambito della Costituente del M5s, ha votato per il superamento del ruolo del Garante l'80,56% degli iscritti, contro il 16,09% di no e il 3,36% di astenuti. L'eliminazione della figura del Garante era stata approvata la prima volta con il 63,24% dai votanti, durante la kermesse Nova. In occasione della seconda votazione sono stati 58.029 gli iscritti che hanno votato il quesito per la cancellazione della figura del garante: 46.747 si sono detti favorevoli, 9.334 contrari e 1.948 si sono astenuti.

Per quanto riguarda il simbolo, il quesito chiedeva di attribuire al solo Presidente o al solo Garante la possibilità di proporre la modifica del contrassegno: è stato deciso che al Presidente viene data la prerogativa di proporre un cambiamento con l'approvazione del Consiglio nazionale e del voto degli iscritti.

Attualmente, quindi, di fatto Grillo non fa più parte del M5s guidato da Giuseppe Conte. "Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio – era stato il commento di Grillo all'esito della Costituente – Fatevi un altro simbolo. Il Movimento è stramorto, ma l'humus che c'è dentro no", aveva commentato, contestando anche l'abolizione del limite di due mandati.

Ora fonti vicine all'ex comico confermano che a breve partirà un'azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del Movimento.

La replica del M5s di Conte a Grillo

"Assolutamente tranquilli". Così fonti del quartiere generale di Campo Marzio raccontano lo stato d'animo dei vertici del Movimento, dopo le agenzie sulla prossima iniziativa legale di Beppe Grillo. "Se e quando dovesse esserci questa nuova iniziativa giudiziaria, leggeremo le carte e i nostri avvocati risponderanno a tono", tagliano corto. Viene spiegato che le prerogative avanzate sulla base del simbolo sono giudicate "infondate". Le stesse fonti sottolineano che da quando è partito il nuovo corso non si è registrata nessuna sconfitta giudiziale e su quelle pendenti chi le ha avanzate ha perso ed è stato costretto a pagare spese processuali e danni. Il che, aggiungono, è indicativo della "solidità" delle ragioni giudiziarie di Conte e del M5s.