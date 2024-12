video suggerito

Si chiude l’era Grillo, il Movimento 5 stelle sceglie Conte: i risultati della seconda votazione Si è chiusa alle 22 di oggi la seconda votazione online per la Costituente del M5s. Gli iscritti, chiamati a esprimersi nuovamente su alcune modifiche allo Statuto, hanno decretato l’eliminazione del ruolo del Garante, Beppe Grillo. Ha votato il 64,90% degli aventi diritto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì 5 dicembre è iniziata la seconda votazione online degli iscritti del Movimento 5 stelle, chiesta da Beppe Grillo in base allo statuto. Dalla prima consultazione, tra le altre cose, era emersa la chiara volontà degli iscritti di superare il ruolo del Garante, in questo momento affidato proprio al co-fondatore del Movimento.

Le votazioni dell'Assemblea costituente si sono chiuse alle ore 22 di oggi. Il quorum è stato raggiunto: hanno votato 58.029 iscritti (64,90% degli aventi diritto) su 89.408.

Erano stati rimessi in votazione non tutti i quesiti, ma solo alcuni relativi modifiche statutarie: ruolo del Presidente, ruolo del Garante, proposte relative al Comitato di garanzia e al Collegio dei probiviri, modalità di votazione per le modifiche statutarie e modifica del simbolo.

La volta scorsa era passato il superamento del limite dei due mandati: hanno detto Sì il 72% dei votanti. Era stato confermato anche l’orientamento progressista della forza politica e il via libera alle alleanze con altri partiti.

Questa volta ha votato per l'eliminazione del ruolo del Garante l'80,56% degli iscritti, contro il 16,09% di no e il 3,36% di astenuti. L'abolizione del Garante era stata approvata la prima volta con un largo 63,24% dai votanti, ed era stata salutata con entusiasmo alla kermesse Nova. Gli iscritti erano chiamati a indicare soluzioni alternative al ruolo del Garante, stabilendo se non affidare a nessuno le sue funzioni, se affidarle al Comitato di Garanzia, oppure se incaricare un organo collegiale appositamente eletto. Per quanto riguarda il simbolo, è stato chiesto agli scritti di attribuire al solo Presidente o al solo Garante la possibilità di proporre la modifica del contrassegno. Inoltre, per quanto riguarda le modifiche statutarie, tra i quesiti rimessi in votazione, ce ne era uno che riguardava la semplificazione della la procedura di modifica dello Statuto, eliminando la facoltà del Garante di chiedere la ripetizione del voto.

Qualche giorno fa, mostrandosi in un video a bordo di un carro funebre, Grillo ha decretato la morte del Movimento: "Il M5s è sceso dal 25% a meno della metà".

E ancora: "Il M5s si è trasformato in un partitino progressista, con questi giochetti che faceva neanche la Dc di vent'anni fa. Io ti appoggio il candidato Pd in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il ‘ch'aggia fa' con gli autobus e la scorta in Campania. Questi giochetti qua, hanno trasformato questo partitino in niente. Non c'è più niente". Dal video emergono due elementi, che anticipano le prossime mosse dell'ex comico, due direttrici su cui potrebbe muoversi: la battaglia legale per l'utilizzo del simbolo e la creazione di un nuovo soggetto politico, che magari potrebbe non essere un vero e proprio partito, ma una nuova ‘associazione', o un think thank.

Il ruolo de Garante: cosa succede adesso

Il quesito sull'abolizione del Garante, che era stato già approvato la volta scorsa, recitava:

Se dovesse essere approvata l’eliminazione del ruolo del Garante, le sue funzioni:

Non sono affidate a nessun altro organo (38,81%)

Sono affidate al Comitato di Garanzia (35,96%)

Dovranno essere affidate ad un organo collegiale appositamente eletto (18,74%)

Astenuto (6,49%)