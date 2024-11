video suggerito

Si chiude la costituente, così il M5s cambia pelle: i risultati su doppio mandato e ruolo del Garante Grillo Si chiude la due giorni di lavori all'Eur sulla costituente M5s. Si votava su limite di due mandati, ruolo del Garante, alleanze, nome e simbolo. Ecco tutti i risultati del voto online.

A cura di Annalisa Cangemi

Si è chiuso alle 15 di questo pomeriggio il voto online sui quesiti della costituente M5s, e a breve si conosceranno i risultati della consultazione. I lavori dell'assemblea voluta da Conte per rinnovare il M5s, ribattezzata ‘Nova', si concludono con una buona notizia per gli organizzatori: è stato raggiunto il quorum necessario, è stato superato il 50% degli aventi diritto al voto per tutti i quesiti.

Cambiano quindi alcune regole del Movimento, che non assomiglierà più a quello delle origini: nuove norme per il tetto del doppio mandato, per il ruolo del garante, i punti più importanti su cui si è giocata in questi mesi la partita tra il leader Giuseppe Conte e il co-fondatore del M5s, Beppe Grillo.

Dopo l'economista premio nobel Joseph Stiglitz, intervenuto ieri, nella seconda giornata c'è stato l'intervento della leader del partito BSW al Bundestag tedesco, Sahra Wagenknecht, secondo cui non si può avere un'immigrazione senza regole. "La sinistra del Die Linke ha una politica molto poco chiara in politica estera. E non ha più un rapporto con le persone. La transizione ecologica, ad esempio, non può essere a scapito dei più poveri. Un altro tema di disputa, all'interno della Linke, è il tema della migrazione. In Germania negli ultimi anni abbiamo avuto una migrazione incontrollata. Sono persone che non hanno diritto d'asilo, che rimangono lo stesso nel Paese. Ci sarà sempre immigrazione, e c'è un'immigrazione che aiuta i Paesi di destinazione. Ma il sistema che abbiamo oggi non aiuta i Paesi. Ad esempio, in Germania il problema delle abitazioni si acuisce se arriva così tanta gente. Lo stesso vale per la scuola. E tutto questo va a discapito della parte più povera della popolazione. È nei quartieri poveri che arrivano gli immigrati. Dovremmo fare molto di più per creare opzioni nei Paesi di origine per far stare meglio le persone", ha detto leader del partito tedesco Bsw, nel dialogo con il presidente Giuseppe Conte.

"Non possiamo risolvere la povertà del mondo – ha aggiunto – tramite la migrazione. Non possiamo dire che tutti quelli che arrivano possono restare. È una posizione molto importante per il nostro partito, che offre una politica di pace e di giustizia sociale. Ci sono limiti all'accoglienza dei migranti". Dal palco, Conte ha replicato rivolgendosi alla leader tedesca. "Hai toccato temi molto complessi, – ha detto – essendo efficace nella sintesi. Hai toccato il tema dell'impatto della transizione ecologica sui cittadini. Hai toccato il tema della gestione delle migrazioni, che non può essere un problema che viene scaricato sui quartieri periferici, se non si coniuga con sistemi di integrazione efficaci. Dove i quartieri eleganti non vengono toccati".

Il criptico messaggio di Grillo: "Da francescani a gesuiti"

Grillo alla fine non di è fatto vedere all'evento al palazzo dei Congressi, ma affidato ai social, e in particolare allo stato su whatsapp, il suo messaggio critico sulla costituente: " Da francescani a gesuiti".

Grillo ha postato la foto di una reliquia legata alla storia di San Francesco, per fare un parallelismo tra il Santo e le scelte di rigore adottate dal M5s alle sue origini. La data di nascita convenzionale del Movimento venne fatta coincidere infatti con la ricorrenza del patrono d'Italia il 4 ottobre del 2009. La foto che Grillo sceglie per il web è quella di San Francesco a Ripa con il sasso usato come cuscino dal "poverello di Assisi".