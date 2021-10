Green Pass, record di certificazioni scaricate: più di un milione in un solo giorno In 24 ore di tempo sono stati scaricati oltre un milione di nuovi Green Pass. È il nuovo record raggiunto il 18 ottobre che ha portato il totale delle certificazioni verdi emesse a più di 102 milioni. I dati diffusi dal governo, inoltre, consentono di vedere come l’incremento è iniziato a ridosso dell’introduzione dell’obbligo di Green Pass su tutti i luoghi di lavoro e come la maggior parte delle certificazioni sia stata rilasciata dopo tampone.

A cura di Giuseppe Pastore

Più di 1 milione di Green Pass scaricati in sole 24 ore. Si può definire un vero e proprio record quello registrato ieri. Secondo i dati aggiornati dal governo, infatti, in un solo giorno sono state scaricate più 1 milione di nuove certificazioni verdi. Per l'esattezza si tratta di 1.049.384 di nuovi Green Pass emessi lunedì 18 ottobre. La maggior parte di questi è stata generata in seguito a tampone (914.702), mentre sono stati poco più di 130mila quelli generati dopo la somministrazione del vaccino e appena 4mila e 500 quelli derivanti da guarigione dal Covid-19. In questo modo, il totale dei Green Pass rilasciati sino ad oggi è di ben 102.082.576.

I Green Pass aumentano con l'obbligo sul lavoro

Prima di lunedì, il numero massimo di certificazioni verdi scaricate è stato raggiunto solo tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro che, evidentemente, ha condotto molti lavoratori a sottoporsi a tampone per ottenere il lasciapassare necessario per accedere a lavoro. A guardare l'andamento dei dati, infatti, emerge come le certificazioni emesse in seguito a tamponi siano sempre di più. Da circa un mese queste certificazioni si aggirano tra le 200mila e le 300mila, con rari giorni in cui si è scesi sotto questa soglia. Ma il vero boom di Green Pass derivanti da tamponi c'è stato proprio a partire dal 14 ottobre quando, in vista dell'obbligo introdotto il giorno seguente, le certificazioni emesse dopo test negativi hanno raggiunto quota 600mila in un giorno, sino ad arrivare ai più di 900mila Green Pass rilasciati il 18 ottobre. Confrontando i dati con i giorni precedenti, inoltre, si nota come le ultime 24 ore prese in considerazione, siano quelle in cui sono stati rilasciati il minor numero di Green Pass in seguito a vaccinazione. I numeri dimostrano semplicemente che la campagna vaccinale sta proseguendo e che la percentuale di cittadini vaccinati è sempre più ampia. Al momento, infatti, oltre l'85% della popolazione over 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino.