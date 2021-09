Green Pass, in arrivo il decreto per estenderne l’utilizzo: dove potrebbe diventare obbligatorio Il decreto che estenderà l’utilizzo del Green Pass dovrebbe arrivare a breve, probabilmente in ottobre. Ieri c’è stato un confronto tra sindacati e imprese sull’obbligo di avere la Certificazione Covid anche in azienda: gli imprenditori sono d’accordo e sottolineano che questa aiuterà a scongiurare nuove chiusure, mentre le parti sociali affermano che una scelta del genere non possa avvenire senza essere supportata da un provvedimento del governo che renda il vaccino obbligatorio per tutti.

A cura di Annalisa Girardi

Il nuovo decreto del governo che estenderà l'utilizzo del Green Pass dovrebbe arrivare presto, ad ottobre. Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha spiegato che verosimilmente diventerà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici, ma in realtà è aperta anche la discussione per introdurlo nelle aziende private. Ieri imprese e sindacati si sono seduti al tavolo delle trattative per trovare un'intesa sulla questione. Da un lato gli imprenditori spingono per estendere il Green Pass al mondo del lavoro, in modo da scongiurare nuove chiusure e affrontare l'autunno in modo più sicuro. Le parti sociali, dal canto loro, non sono contrarie, ma affermano che una scelta del genere non possa avvenire senza essere supportata da un provvedimento del governo che renda il vaccino obbligatorio per tutta la popolazione.

Sul tema della Certificazione Covid azienda, quindi, non si è ancora trovata un'intesa. Imprese e sindacati sono però totalmente d'accordo su un punto. I tamponi a cui sarà sopposto chi non si vaccina per ottenere il Green Pass non dovranno essere a carico del lavoratore. O meglio, per le parti sociali dovrebbero pensarci i datori di lavoro, impegnandosi inoltre a non licenziare chi non presenta il certificato. Per le aziende a coprire il costo dei tamponi deve essere lo Stato, in modo da non penalizzare i privati che si dovrebbero attrezzare in modo non indifferente.

Per capire quali saranno le nuove regole bisognerà attendere le prossime settimane. La discussione tra tutte le forze politiche è infatti in corso. Nella maggioranza non tutti vedono di buon occhio l'estensione dell'utilizzo del Green Pass, per non parlare dell'ipotesi di obbligo vaccinale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiudendo ieri due giorni di G20 Salute a Roma, ha confermato che la Certificazione Covid sarà presto estesa, anche per incentivare chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi contro il coronavirus. Perché il vaccino, ha detto Speranza, è l'unico modo per evitare nuove chiusure e restrizioni in autunno.