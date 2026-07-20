Dal 3 agosto cambiano le regole per chi ristruttura casa: quali sono i nuovi obblighi sulle energie rinnovabili

A partire dal 3 agosto cambiano le normative per l’edilizia: chi costruisce o affronta lavori di ristrutturazione importanti dovrà integrare una quota obbligatoria di energia prodotta da fonti green. Ecco tutto quello che c’è da sapere su percentuali, tecnologie ammesse e deroghe previste.

Per anni abbiamo concepito le nostre abitazioni unicamente come luoghi in cui consumare energia per riscaldarci, rinfrescarci e alimentare gli elettrodomestici. Dal 3 agosto, però, questo paradigma è destinato a cambiare radicalmente. Entrano infatti in vigore le nuove regole, spinte dalla direttiva europea Red III, che impongono una vera e propria rivoluzione verde per gli immobili italiani. L'obiettivo è trasformare gli edifici da semplici "consumatori" a produttori attivi di energia pulita. Chi ha in programma di costruire una nuova casa o di avviare cantieri per ristrutturazioni profonde dovrà necessariamente includere nel progetto soluzioni ecologiche, compiendo un passo fondamentale verso il taglio delle bollette e la tutela dell'ambiente.

Cosa cambia per i progetti edilizi

Il fulcro della nuova normativa risiede nell'obbligo di garantire una determinata quota di autonomia energetica tramite fonti rinnovabili. Questo significa che i vecchi impianti tradizionali basati esclusivamente sui combustibili fossili non saranno più sufficienti. Ogni nuovo progetto edilizio di un certo rilievo dovrà dimostrare, carte alla mano, di poter soddisfare parte del proprio fabbisogno (come la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria) in modo sostenibile.

A chi sono rivolti i nuovi obblighi e quali sono le quote

Le nuove disposizioni non colpiscono i piccoli lavoretti di manutenzione, ma si concentrano sugli interventi più impattanti, con percentuali diverse a seconda della tipologia di cantiere:

Nuove costruzioni: Chi edifica da zero dovrà assicurare che almeno il 60% dell'energia per la climatizzazione e l'acqua calda derivi da fonti green. La soglia si alza al 65% se l'edificio è pubblico.

Chi edifica da zero dovrà assicurare che almeno il dell'energia per la climatizzazione e l'acqua calda derivi da fonti green. La soglia si alza al se l'edificio è pubblico. Ristrutturazioni di primo livello: Parliamo di lavori "pesanti" che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente dell'immobile (come tetto e facciate) e che includono la modifica dell'impianto termico. In questo caso, l'obbligo di copertura da rinnovabili è fissato al 40% .

Parliamo di lavori "pesanti" che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente dell'immobile (come tetto e facciate) e che includono la modifica dell'impianto termico. In questo caso, l'obbligo di copertura da rinnovabili è fissato al . Ristrutturazioni di secondo livello: Per gli interventi che interessano una superficie superiore al 25% dell'edificio, ma meno estesi dei precedenti, la quota minima richiesta scende al 15%.

Quali tecnologie si possono installare

La legge lascia libertà di scelta al progettista e ai proprietari, permettendo di adattare le tecnologie alle caratteristiche specifiche della casa. Tra le soluzioni più utilizzate troviamo:

Pannelli fotovoltaici: per la produzione diretta di energia elettrica.

per la produzione diretta di energia elettrica. Solare termico: ideale per catturare il calore del sole e generare acqua calda.

ideale per catturare il calore del sole e generare acqua calda. Pompe di calore: sistemi moderni ad alta efficienza che sostituiscono le vecchie caldaie a gas.

sistemi moderni ad alta efficienza che sostituiscono le vecchie caldaie a gas. Impianti geotermici: che sfruttano il calore naturale proveniente dal sottosuolo.

Cosa rischia chi non si adegua (e le deroghe previste)

Ignorare questi nuovi parametri espone i proprietari a pesanti sanzioni economiche. Il legislatore ha previsto però delle vie d'uscita per i casi più complessi. L'obbligo infatti può essere bypassato o ridotto se un tecnico abilitato certifica formalmente l'impossibilità tecnica di installare gli impianti (ad esempio per vincoli paesaggistici o architettonici insormontabili) oppure la palese non convenienza economicadell'intervento rispetto ai benefici attesi.

Perché questa spinta verso il "green"

Dietro questi obblighi non ci sarebbe solo la volontà di abbattere le emissioni di gas serra per combattere il cambiamento climatico, ma anche una forte motivazione legata alla sicurezza energetica. Le recenti crisi geopolitiche e le fluttuazioni dei prezzi di gas e petrolio hanno evidenziato la debolezza di un'economia totalmente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Produrre energia direttamente sul tetto di casa significa emanciparsi da queste dinamiche, garantendo al contempo ai cittadini un risparmio tangibile e duraturo sulle bollette mensili, che ammortizzerà nel tempo l'investimento iniziale dei lavori.