video suggerito

Gioventù Meloniana, FDI annuncia provvedimenti: “Nessuno spazio per razzisti, estremisti e antisemiti” Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: “Nessuno spazio per razzisti, estremisti e antisemiti. Interverremo con grande fermezza nei confronti dei responsabili”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili". A dirlo, in una nota, il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a commento della seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage.it "Gioventù Meloniana".

Il Parlamentare, uno degli uomini di maggior spicco del partito guidato da Giorgia Meloni, annuncia dunque provvedimenti contro gli iscritti di FDI che hanno pronunciato frasi antisemite e razziste. L'inchiesta di Fanpage.it, infatti, svela con chiarezza come nelle chat interne e a margine degli eventi politici di Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli D'Italia – si utilizzino sovente frasi violentemente contro "neri ed ebrei", e come ciò avvenga nonostante la linea del partito sia di totale sostegno alle politiche israeliane: "Gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell’Olocausto – dice un'iscritta del circolo di Gioventù nazionale Centocelle – Sono troppi, io li disprezzo come razza, perché oggettivamente è una razza, c’è la razza ariana, c’è la razza ebraica, c’è la razza nera".

Quanto a Ester Mieli, si tratta dell'ex portavoce della Comunità Ebraica di Roma nonché di una parlamentare di Fratelli D'Italia; soprattutto, però, è attualmente vicepresidente della commissione Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Ebbene, la sua presenza all'inaugurazione di Casa Italia, ma soprattutto il suo silenzio rispetto alle immagini che mostrano i militanti di Gioventù Nazionale scambiarsi “Sieg Heil!”, avevano attirato polemiche da parte di alcuni colleghi della Commissione Segre. Mieli aveva incassato la solidarietà della "giovanile" di FDI ma Flaminia Pace, presidente di Casa Italia, aveva ironizzato sul fatto che poco prima di scrivere il comunicato a sostegno della Senatrice Mieli era "a prendersi per il culo sulle svastiche". Vedremo se le ironie di Pace sull'Olocausto le costeranno provvedimenti disciplinari dai vertici de FDI, come annunciato questa sera da Donzelli.

Ester Mieli

Ester Mieli: "In Gioventù Nazionale elementi nostalgici piegati a passato criminale"

Intanto, però, la seconda puntata dell'inchiesta Gioventù Meloniana è stata commentata da Ester Mieli: "In merito ai filmati diffusi da Fanpage in queste ore voglio precisare che come senatrice della Repubblica italiana componente di FDI non mi riconosco in quelle immagini, in quei comportamenti e in quelle parole che sono state mostrate". In una nota la senatrice ha aggiunto: "Non ritrovo la realtà che conosco di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. È evidente che la presenza di elementi nostalgici piegati ad un passato riprovevole e criminale non mi appartengono. Le parole e i comportamenti là tenuti sono per me motivo di condanna e disapprovazione". "Sono sicura – conclude la senatrice – che i vertici di FDI sapranno confermare la vocazione e la sostanza di un partito conservatore completamente libero da ideologie e comportamenti pericolosamente nostalgici".