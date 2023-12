Giorgia Meloni pubblica un selfie con il premier indiano e rilancia la “Melodi mania” È presto diventato virale il selfie pubblicato da Giorgia Meloni che la ritrae insieme all’omologo indiano Narendra Modi. “Good friends at Cop28”, scrive la presidente del Consiglio, rilanciando l’hashtag #Melodi.

A cura di Annalisa Girardi

C'è una foto, scattata alla Cop28 di Dubai, che sta facendo il giro dei social. È il selfie pubblicato su X da Giorgia Meloni, che la ritrae insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, con cui ha avuto un bilaterale a margine del vertice sul clima. "Good friends at Cop28", ha scritto Meloni nella didascalia della foto, rilanciando l'hashtag #Melodi, una fusione dei loro due cognomi già finita in tendenza in rete.

La cosiddetta "Melodi mania" – questo il nome dato al fenomeno virale scoppiato ormai mesi fa, dopo il G20 a Nuova Dehli – non è altro che il tifo (una ship, diremmo in inglese) per la chimica che hanno mostrato di avere i due leader.

Anche il premier indiano ha condiviso una foto che lo ritrae intendo a parlare con Meloni, scrivendo: "Incontro con la prima ministra dell'Italia, Giorgia Meloni, a margine del summit della Cop28. Confido negli sforzi congiunti di India e Italia per un futuro prospero e sostenibile".

Insomma, i rapporti tra i due Paesi sarebbero buoni e lo stesso si può dire tra quelli dei due leader. Lo scorso marzo Meloni e Mdi hanno avviato un partenariato strategico tra Roma e Nuova Delhi proprio in occasione della visita della leader di Fratelli d'Italia nella capitale indiana. E proprio in India godrebbe di una buona popolarità.

Il selfie pubblicato da Meloni nel secondo giorno del summit è presto diventato virale e molti utenti hanno lasciato commenti sull'amicizia tra i due omologhi, apprezzando il feeling tra i due.

"Selfie del giorno!", scrive un utente. Un altro commenta: "Non potete immaginare la felicità dei creatori di meme in India dopo questa foto. La stavano aspettando con ansia". E altri ancora: "Questo post potrebbe rompere tutti gli altri record virali". "Diventerà questo il tweet con più like di sempre?".