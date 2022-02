Fratelli d’Italia lancia la raccolta firme per l’elezione diretta del presidente della Repubblica Fratelli d’Italia lancia la raccolta firme online a favore proposta di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del presidente della Repubblica.

A cura di Annalisa Girardi

"Il prossimo presidente della Repubblica deve essere scelto direttamente dagli italiani". E ancora: "Basta con le manovre di palazzo per la più alta carica istituzionale". È quanto si legge nella pagina di Fratelli d'Italia per la raccolta firme online a favore del presidenzialismo. "Prende il via sul sito www.presidenzialismo.it la raccolta firme per la proposta popolare di modifica costituzionale per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Da oggi, oltre che ai gazebo allestiti da Fratelli d'Italia dove 25 mila italiani hanno già firmato in tutte le città, è possibile farlo anche online grazie al sistema di certificazione Spid", afferma in una nota il partito di Giorgia Meloni.

La leader, in un post su Facebook, aggiunge: "Elezione diretta del Capo dello Stato: una riforma della quale l’Italia ha bisogno. Fratelli d’Italia vuole dare più potere agli italiani facendo scegliere loro direttamente il Presidente della Repubblica".

Meloni era tornata a ribadire la sue posizioni in materia dopo la settimana di votazioni per il Quirinale, piena di trattative a vuoto e accordi politici non riusciti. Giornate che avevano portato i capigruppo in Parlamento a doversi recare da Sergio Mattarella per chiedergli di rimanere: "Mi auguro che sia l’ultima volta che assistiamo al giuramento di un Presidente della Repubblica non scelto dagli italiani, ma frutto dei veti e dell’inciucio dei partiti della maggioranza", aveva detto la deputata. Per poi aggiungere: "Basta perdite di tempo e tentennamenti: siano i cittadini a decidere da chi essere rappresentati. Presidenzialismo subito".

Fratelli d'Italia aveva anche presentato una proposta di legge per l'elezione diretta del Capo dello Stato, calendarizzato alcuni giorni fa. "Dopo l’indecente spettacolo nei palazzi della Politica che ha portato al bis di Mattarella, non è più rinviabile un intervento legislativo per impedire in futuro inciuci fatti da chi ha come unico obiettivo quello di restare incollato alla poltrona. Auspichiamo che Mattarella sia l’ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato”, aveva dichiarato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida.