Flotilla, Saverio Tommasi ha lasciato Israele e sta rientrando in Italia

Saverio Tommasi ha lasciato Israele e sta rientrando in Italia. Il giornalista di Fanpage.it, che era a bordo della Global Sumud Flotilla fermata dalle autorità israeliane, farà ritorno a Roma su un volo messo a disposizione dalle autorità turche e domani parteciperà al Rumore Festival per raccontare la sua esperienza.

Saverio Tommasi ha lasciato Israele e sta rientrando in Italia. Il giornalista di Fanpage.it era tra i 26 italiani che hanno preso un volo della Turkish Airlines, atterrato a Istanbul attorno alle 14 del pomeriggio ed è in attesa di essere rimpatriato. Farà ritorno a Roma su un volo messo a disposizioni dalle autorità turche e domani parteciperà al Rumore Festival per raccontare la sua esperienza. Gli altri 15 italiani membri della Global Sumud Flotilla che mercoledì notte sono stati fermati dalle autorità militari israeliane mentre si trovavano in acque internazionali sono ancora in stato di fermo.

Questa mattina il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva annunciato che "un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul", ha scritto su X. "Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat".

Gli altri 15 invece, "non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti", ha fatto sapere il titolare della Farnesina. In totale, lo ricordiamo, sono 40 gli italiani fermati dalle navi militari israeliane in acque internazionali mentre cercavano di rompere l'assedio e superare il blocco navale illegale imposto da Tel Aviv.

Come vi avevamo raccontato gli scorsi giorni, Saverio si trovava a bordo della Karma, l'imbarcazione del progetto Tom, insieme ai due parlamentari del Pd, Arturo Scotto e Annalisa Corrado (che sono atterrati ieri a Roma). La nave è stata intercettata dalla Marina militare israeliana e costretta a cambiare rotta, fino al porto di Ashdod, dove i componenti dell'equipaggio sono rimasti in attesa di parlare con i loro avvocati.

Successivamente sono stati trasferiti in un centro di detenzione a sud di Israele e trattenuti in attesa di essere rimpatriati. Lì hanno trascorso la notte. Nelle scorse ore i canali interni ci hanno confermato che Saverio ha ricevuto visita consolare, sta bene, ha potuto mangiare e parlare con i suoi legali. Nelle prossime ore dunque, è atteso in Italia. Ieri hanno fatto ritorno i quattro parlamentari a bordo della Flotilla. Oltre Scotto e Corrado, si erano imbarcati anche Benedetta Scuderi, di Alleanza Verdi-Sinistra e Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle.