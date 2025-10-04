Inizia il Rumore Festival di Fanpage.it: orari e ospiti di oggi all’Acquario Romano

Inizia oggi il primo festival di Fanpage.it, il Rumore Festival all’Aquario Romano. Due giorni di dialogo, condivisione e confronto per non restare in silenzio sulle sfide più urgenti del mondo contemporaneo, dalla guerra a Gaza, la lotta al patriarcato, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e molto altro. Sul sito dedicato al festival è possibile consultare il programma delle due giornate e prenotare il proprio posto. Il festival è gratuito e aperto a tutti, basta prenotarsi per partecipare agli eventi.

Il programma di sabato 4 ottobre al Rumore Festival a Roma

Ad aprire il Rumore Festival oggi ci sarà, alle ore 10.00 il direttore Francesco Cancellato, che intervisterà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per fare il punto sulle sfide che si presentano per le nostre città, dalla sostenibilità alla coesione sociale. Atteso un panel su "Il rumore delle inchieste" a cui parteciperanno anche Corrado Formigli e Giulia Innocenzi, si parlerà della recente missione della Global Sumud Flotilla a cui ha partecipato anche il nostro giornalista Saverio Tommasi, e in mattinata un panel per fare il punto sulla lotta al patriarcato, con Margherita Carlini e Francesca Bubba. Oggi ci sarà anche una puntata live di Confidential, il format di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini. Nel pomeriggio parleremo di televisione con Veronica Gentili, ci sarà Roberto Saviano con un monologo, discuteremo poi di intelligenza artificiale con Chiara Valerio ed Enkk. Nel pomeriggio arriverà anche Willie Peyote. Poi domani, domenica 5 ottobre, altri importanti appuntamenti e ospiti.

Qui per prenotare il tuo posto gratuito al Rumore Festival