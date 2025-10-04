Veronica Gentili: “Parlare di Gaza all’Isola dei Famosi fu una scelta coraggiosa, avevo tutto da perdere”

Veronica Gentili è stata ospite al festival di Fanpage "Rumore". La conduttrice, conversando con Andrea Parrella durante il panel "Anche all'Isola dei Famosi si può parlare di Gaza" all'Acquario Romano, ha parlato di come anche un reality show possa essere un contesto adeguato per discutere di temi più impegnati, come il conflitto in Palestina.

Le parole di Veronica Gentili

Durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, Gentili decise di dedicare uno spazio al tema Gaza. Una scelta complessa, che come sottolineato dalla conduttrice fu piuttosto "incauta", perché "poteva essere distonica rispetto al contesto e andava a toccare un argomento sensibile, su cui fino a quel momento c'era stata una prudenza significativa". Fare una scelta di quel tipo quella sera fu una presa di coscienza personale: "Era il giorno in cui vedemmo le prime immagini dei bimbi in fila a Gaza che aspettavano di prendere il cibo. Rimasi scossa". Decise così di approfittare del fatto di condurre un gioco in cui i concorrenti sceglievano in modo consapevole di soffrire la fame, per ampliare il discorso: "Ho pensato che forse se c'era un senso a tutto questo, se la concomitanza del concetto di fame aveva voluto che io fossi lì quella sera, forse il caso voleva che in quel momento io avessi quella presa di responsabilità".

In un attimo ho preso la consapevolezza di poterlo fare arrivando a tante gente, a un pubblico diverso, a volte civilmente più laico, meno attento, politicamente meno coinvolto, che però di fronte a una cosa del genere andava chiamato in causa.

"Parlando di Gaza, avevo tutto da perdere"

Investire la propria risonanza e usarla per uno scopo più ampio è uno dei temi ricorrenti delle ultime settimane. Chi ha scelto di rimanere fermo, come sottolineato da Parrella, è stato più penalizzato rispetto a chi si è schierato da una parte o dall'altra. A domanda diretta se Gentili creda di averci più perso o guadagnato rispetto a quella decisione: "Avevo tutto da perdere perché, per il tipo di carriera spuria che sto facendo, in cui passo da un contenitore all'altro, è evidente che non ci si aspetti dalla conduttrice dell'Isola una scelta del genere. Ne ho ricavato benefici personali, la mattina dopo mi sono svegliata contenta".

La conduttrice ha spiegato che non serve essere esperti di geopolitica per prendere posizione, se si ha una propria idea e la possibilità di farsi ascoltare. Ha citato come esempio Antonella Clerici, che in tv ha affrontato il tema con un linguaggio semplice e diretto, riuscendo così a far arrivare il messaggio anche a un pubblico che forse non ne avrebbe mai sentito parlare.

Cosa disse all'Isola dei Famosi

L'appello di Gentili su Gaza risale alla puntata di mercoledì 21 maggio dell'Isola dei Famosi. La conduttrice, dopo aver parlato con i naufraghi di uno dei temi cardine del reality, ossia il patimento della fame e della sopravvivenza in condizioni estreme, volle lanciare un appello affinché il governo potesse occuparsi di quella che descrisse come una questione di fondamentale importanza, ossia ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza.