L’appello di Veronica Gentili all’Isola dei Famosi: “Chiedo alle istituzioni italiane ed europee di intervenire a Gaza”

Nel corso della puntata di mercoledì 21 maggio dell'Isola dei Famosi, la conduttrice, nonché giornalista, Veronica Gentili si è resa protagonista di un momento decisamente importante e significativo nell'ambito di un programma che, solitamente, è volto all'intrattenimento, dimostrando che anche in determinati contesti, è necessario affrontare tematiche che si distanziano dalla goliardia del programma, ma abbraccino pienamente l'attualità. Dopo aver parlato con i naufraghi affrontando uno dei temi cardine del reality, ovvero il patimento dovuto alla mancanza di cibo e la sofferenza conseguente a condizioni di vita precarie e disagevoli, ha voluto lanciare un appello affinché chi di dovere, possa occuparsi di una questione di fondamentale importanza, come quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.

La conduttrice, quindi, posizionata al centro dello studio, si è rivolta ai rappresentati del governo italiano e di quelli europei affinché possano intervenire quanto prima a Gaza, non solo fornendo aiuti, necessari per la popolazione, ma affinché si possa mettere agire concretamente nelle dinamiche del conflitto israelo palestinese:

Voglio lanciare un appello, noi siamo qui a giocare ad un gioco nel quale ci si mette alla prova, e si accetta volontariamente di soffrire la fame. Purtroppo, in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza, ci sono migliaia di bambini e non solo bambini ovviamente, che la fame la soffrono, ma non per scelta, perché si trovano in guerra senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari. Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti, quindi, questa sera io voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane ed europee che si facciano carico, da subito, di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare.