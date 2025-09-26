Fischi e proteste all’ONU contro Netanyahu: delegazioni lasciano l’aula durante il suo discorso

Accolto da contestazioni, fischi e l’uscita dall’aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di forte opposizione e in un aula quasi vuota. Mentre cresce l’indignazione internazionale per l’offensiva israeliana su Gaza, il premier attacca l’Iran, accusa i leader mondiali di complicità e difende quella che chiama “l’ultima fase” dell’invasione militare nella Striscia.

Un'accoglienza segnata da forti tensione e proteste ha accompagnato l'arrivo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Non appena il premier ha preso posto sul podio per il suo intervento, l'aula ha reagito infatti con fischi e contestazioni aperte, segno evidente della profonda spaccatura diplomatica che la sua figura rappresenta oggi sulla scena internazionale; e mentre il presidente dell'assemblea è stato costretto a richiamare più volte l'ordine, nel tentativo di ristabilire il protocollo istituzionale, diverse delegazioni lasciavano la sala in segno di protesta. Un gesto politico forte, rivolto non soltanto contro la persona di Netanyahu, e il suo governo, ma anche contro quella che molti ormai denunciano come la complicità silenziosa delle Nazioni Unite di fronte al genocidio in corso nella Striscia di Gaza.

Nel suo discorso a un'aula semi vuota, Netanyahu ha cercato di giustificare l'offensiva militare israeliana come una necessaria risposta alla minaccia rappresentata da Hamas, ma le sue parole non sono bastate a contenere l'indignazione crescente. Dentro e fuori dall'aula, la sua presenza è apparsa come una provocazione, soprattutto agli occhi delle delegazioni di Paesi arabi, africani e latinoamericani, ma anche per numerosi rappresentanti della società civile che da mesi denunciano l’impunità garantita a Israele all’interno delle sedi internazionali.

Quella andata in scena all’ONU è insomma apparsa come l'ennesima conferma del crescente isolamento politico di Netanyahu e del progressivo logoramento del consenso attorno alla linea militare del suo governo. Mentre le immagini della distruzione a Gaza continuano a scuotere l'opinione pubblica globale, infatti, la distanza tra Israele e una parte sempre più ampia della comunità internazionale sembra diventare ogni giorno più profonda.

"A Gaza dobbiamo finire il lavoro"

Nel suo intervento, intanto, Netanyahu ha ribadito la linea dura del governo israeliano contro Hamas, rivendicando l'operazione militare a Gaza come "necessaria per la sicurezza" e descrivendo la guerra in corso come una "lotta esistenziale". "Dobbiamo finire il lavoro il prima possibile", ha dichiarato. "Non è ancora finita. I miliziani sono asserragliati e pronti a compiere nuove atrocità. Israele deve portarli alla resa”. Il premier ha poi mostrato quella che ha definito la "mappa del terrore dell’Iran", un'immagine usata per rafforzare la narrazione secondo cui Teheran sarebbe il centro della minaccia alla stabilità del Medio Oriente. Ha accusato poi l'Iran di sviluppare armi nucleari e missili balistici che “non solo mettono in pericolo Israele, ma anche gli Stati Uniti”.

Non sono mancate poi parole di elogio per Donald Trump, ringraziato per le "azioni coraggiose" contro Teheran durante la sua presidenza: "Abbiamo promesso che l’Iran non avrebbe ottenuto la bomba nucleare — ha detto Netanyahu— e finora abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo restare vigili".

Un "quiz" e un QR code in aula

In un passaggio particolarmente criticato del discorso, Netanyahu ha messo in scena un vero e proprio "quiz" rivolto ai delegati presenti in sala; mostrando dei cartelli, ha infatti posto domande retoriche su chi, a suo dire, minaccia l'Occidente e i suoi valori. Le risposte, prevedibilmente, includevano sempre gli stessi attori: Hamas, Hezbollah, gli Houthi e l'Iran. Una messa in scena che molti hanno giudicato inappropriata per il contesto e irrispettosa della gravità della situazione sul campo.

Il premier ha poi mostrato una spilla con un grande codice QR, invitando tutti a inquadrarlo con lo smartphone per "vedere con i propri occhi perché Israele combatte". Il codice rimanda a un video diffuso dall’ufficio del primo ministro e prodotto insieme all’esercito israeliano: un montaggio delle immagini degli attacchi del 7 ottobre, proiettato con l’intento di rafforzare il consenso internazionale verso l’azione militare.

Altoparlanti a Gaza: "Un messaggio per gli ostaggi"

Netanyahu ha anche affrontato la polemica sull'ordine dato all'esercito israeliano di installare altoparlanti in varie zone della Striscia di Gaza per trasmettere in diretta il suo discorso. "È un messaggio per i nostri ostaggi", ha spiegato. "Abbiamo circondato Gaza con enormi altoparlanti, nella speranza che i nostri cari ascoltino queste parole: non vi abbiamo dimenticati, e non ci fermeremo finché non vi riporteremo tutti a casa". Una mossa estremamente controversa anche all'interno dello stesso apparato militare israeliano; secondo alcune fonti, infatti, lo Stato Maggiore avrebbe espresso riserve sulla direttiva, che obbligherebbe i soldati a uscire dalle loro postazioni e a esporsi a potenziali attacchi. Nonostante ciò, però, l’esercito avrebbe comunque deciso di eseguire l’ordine, considerandolo "parte di una strategia di pressione psicologica su Hamas".

Appello ad Hamas: "Liberate gli ostaggi, o Israele vi troverà"

Rivolgendosi direttamente ai miliziani di Hamas, Netanyahu ha poi lanciato un appello: "Lasciate andare il mio popolo. Liberate tutti gli ostaggi. Se lo farete, vivrete. Altrimenti, Israele vi darà la caccia". Il premier ha definito il 7 ottobre come "l’attacco più sanguinoso contro gli ebrei dalla Shoah", accusando Hamas di aver commesso atrocità indicibili. Non solo secondo Netanyahu, questa "guerra" non sarebbe solo di Israele, ma riguarderebbe tutto l'Occidente.

Attacco ai leader mondiali: "Vi state tirando indietro e così favorite il male"

Nel finale, il primo ministro israeliano ha rivolto un durissimo attacco alla comunità internazionale: "Vi siete tirati indietro, e così facendo favorite il male", ha detto dal podio, rivolgendosi direttamente ai leader presenti in sala. Il riferimento è chiaro: sempre più Paesi occidentali — tra cui Francia, Spagna e Regno Unito — stanno manifestando sostegno al riconoscimento di uno Stato palestinese, aumentando la pressione diplomatica su Israele. Per Netanyahu queste aperture sarebbero una "resa morale", e ha avvertito che abbandonare Israele in questo momento significherebbe "rinunciare alla lotta contro il terrorismo".