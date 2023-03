Festa di compleanno a sorpresa per Matteo Salvini, lui e Giorgia Meloni cantano al karaoke Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno cantato insieme al karaoke, durante la festa a sorpresa organizzata per i 50 anni del leader leghista. Alla festa erano presenti anche Silvio Berlusconi e altri esponenti del mondo politico, tra cui diversi ministri del governo Meloni.

A cura di Luca Pons

Nella serata di sabato 11 marzo i tre leader della maggioranza – Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi – hanno partecipato a una festa a sorpresa per il cinquantesimo compleanno del segretario della Lega, caduto il 9 marzo. L'evento si è svolto in un hotel in provincia di Como, alla presenza di un centinaio di invitati.

Apparentemente la festa era stata organizzata da Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, che non ne era a conoscenza. Oltre a Giorgia Meloni, accompagnata dal compagno Andrea Gaimbruno, e a Silvio Berlusconi insieme alla compagna e deputata di Forza Italia Marta Fascina, c'erano diversi altri ospiti del mondo della politica. Tra questi, ovviamente, la maggioranza era della Lega: erano presenti il ministro della Camera Lorenzo Fontana – già vicesegretario leghista -, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

Gli invitati più noti, comunque, non venivano solo dall'ambiente politico. Hanno festeggiato anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, e il vicedirettore del Giornale Nicola Porro. A proposito di giornali, era presente anche Antonio Angelucci, imprenditore nel campo della sanità privata ed editore del Tempo e di Libero. Secondo diverse indiscrezioni, Angelucci avrebbe già un accordo con Silvio Berlusconi per acquistare la maggioranza del Giornale.

Il video del karaoke di Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Durante la serata c'è stata anche un'esibizione canora dello stesso Salvini insieme a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio e il suo ministro dei Trasporti si sono esibiti in una versione karaoke de La canzone di Marinella, canzone di Fabrizio De André. A postare il video su Instagram della performance è stato il giornalista Nicola Porro, con la descrizione "A proposito di crisi di governo". Alla fine del video si possono vedere alcuni degli altri invitati, tra cui Silvio Berlusconi che parla con Antonio Angelucci, Marta Fascina e Roberto Calderoli.

La partenza in segreto di Meloni e l'annuncio della festa a sorpresa sui social

Che Giorgia Meloni avesse un impegno per la serata di sabato è emerso solamente durante la conferenza stampa di sabato pomeriggio con il primo ministro di Isreale, Benjamin Netanyahu. Il leader isrealiano, infatti, all'inizio del suo intervento ha detto: "So che la presidente deve prendere un aereo". Per i giornalisti presenti, e anche alcuni dei membri degli staff, è stata una sorpresa. Normalmente, i viaggi ufficiali della presidente del Consiglio vengono annunciati al pubblico con un certo anticipo.

I collaboratori della leader di Fratelli d'Italia avevano poi confermato che si trattava di "un impegno privato". Poche ore dopo, sia Silvio Berlusconi che lo stesso Matteo Salvini hanno svelato l'accaduto con un post sui social. Il presidente di Forza Italia ha scritto: "Buon compleanno. Matteo Salvini!".

Il leader leghista ha invece ringraziato, postando la stessa foto: "Un compleanno speciale", ha scritto. "Buona serata da noi, amici, e grazie di cuore per esserci sempre".