Fabrizio Saggio è il nuovo consigliere diplomatico di Meloni (post scherzo telefonico russo e dimissioni di Talò) Fabrizio Saggio è il nuovo consigliere diplomatico di Giorgia Meloni. La nomina arriva a circa un mese dalle dimissioni di Francesco Talò, che aveva fatto un passo indietro dopo il caso dello scherzo telefonico del duo comico russo.

A cura di Annalisa Girardi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia Meloni ha un nuovo consigliere diplomatico: si tratta di Fabrizio Saggio. La nomina arriva a circa un mese dalle dimissioni di Francesco Talò, che aveva fatto un passo indietro dopo il caso dello scherzo telefonico del duo comico russo ai danni della presidente del Consiglio. Ora sarà Saggio a svolgere l'incarico di "Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio", nominato dal Cdm su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. A Saggio spetterà anche il ruolo di "Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei".

Classe 1971, dall'anno scorso Saggio era ambasciatore a Tunisi, ma vanta una lunga carriera diplomatica. Tra il 2001 e il 2005 era parte della Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, con sede a Bruxelles, ed era stato in seguito nominato console a Il Cairo, in Egitto. Tra il 2008 e il 2013 ha lavorato al gabinetto del ministro degli Esteri, vedendo susseguirsi Franco Frattini, Giulio Terzi di Sant'Agata ed Emma Bonino. Tra il 2013 e il 2015 ha lavorato a Washington, per poi tornare a Roma per prestare servizio all'Ufficio affari diplomatici del Quirinale.

Dall'anno scorso si trovava in Tunisia. Come detto, prenderà il posto di Francesco Talò, che aveva rassegnato le proprie dimissioni a inizio novembre, dopo la telefonata dei due comici russi che – spacciandosi per leader dell'Unione africana – erano stati messi in contatto direttamente con Giorgia Meloni. Lei stessa in conferenza stampa aveva annunciato le dimissioni di Talò, ammettendo che ci fosse stata una serie di errori nel suo ufficio diplomatico. "Segnalai che la telefonata era strana e loro non hanno fatto le verifiche. Questo è il vero errore, perché non mi è tornato un alert e ho dato per scontato che fosse tutto corretto. C'è stata superficialità e questa mattina Francesco Talò ha rassegnato le sue dimissioni. Lo ringrazio molto e mi dispiace che in questo inciampo si metta in discussione tutto il lavoro fatto, ma questa vicenda non è stata gestita bene e l’ambasciatore se ne è assunto la responsabilità", aveva detto Meloni.