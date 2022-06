Exit poll referendum 12 giugno, quando arrivano e dove seguire i risultati Dalle 23 di oggi, domenica 12 giugno, alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede per il referendum sulla Giustizia. Ecco quando arriveranno i risultati e dove seguire le operazioni.

A cura di Annalisa Girardi

I seggi per votare al referendum sulla Giustizia saranno aperti fino alle 23 di oggi, domenica 12 giugno. A quel punto comincerà lo spoglio delle schede: gli exit poll e le prime proiezioni, quindi, si avranno già in tarda serata, con i risultati definitivi che invece arriveranno nella notte o domani mattina. Si potranno seguire tutte le operazioni online o in diretta tv. Ecco dove.

A che ora arrivano e dove vedere gli exit poll

Ricordiamo che alle urne i cittadini troveranno cinque schede diverse, ognuna per ogni quesito del referendum: quella sull'abolizione della legge Severino, quella sulla limitazione delle misure cautelari, quella sulle separazione delle carriere, quella sulla valutazione dei magistrati e quella dell'elezione dei membri togati del Csm.

Gli exit poll inizieranno ad arrivare alla chiusura dei seggi, quindi dopo le 23. Gli appuntamenti in televisione e radio sono diversi: da Rai1 a Sky Tg24, ma anche Radio 1. Chiaramente tutti gli aggiornamenti potranno essere seguiti anche online, sul sito del ministero dell'Interno e attraverso le dirette dei giornali, tra cui anche quella di Fanpage.it.

Le maratone tv per seguire lo spoglio

In televisione diversi canali hanno in programma nel palinsesto serale la diretta per seguire lo spoglio delle schede e l'arrivo dei risultati. A questo appuntamento elettorale non è prevista la maratona su La7 condotta da Enrico Mentana, ma ci sono diverse altre opzioni. Su Rai1, a partire dalle 22.45, andrà in onda lo speciale di Porta a Porta, in cui verranno diffusi i primi dati riguardo i risultati del referendum. Dati da cui si potrà iniziare a capire se verrà raggiunto il quorum o meno.

Anche sulle reti Mediaset sarà possibile seguire l'esito del referendum: in prima serata su Rete4 andrà in onda Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. E infine, anche Sky Tg24 seguirà lo spoglio a partire dalle 22.30.