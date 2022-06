Referendum Giustizia 2022, quando inizia lo spoglio per i risultati Le urne per le votazioni al referendum sulla Giustizia andranno avanti fino alle 23 di oggi 12 giugno: da quel momento inizierà lo spoglio delle schede. I risultati arriveranno quindi in tarda serata o, sicuramente, entro domattina.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale referendum giustizia 12 giugno 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sono aperte questa mattina le urne per le votazioni al referendum sulla Giustizia (oltre che per le elezioni amministrative in circa mille Comuni italiani) e le operazioni di voto andranno avanti fino alle 23 di questa sera. L'affluenza registrata alle ore 12, come riportato dal sito del ministero dell'Interno, è piuttosto bassa, appena al 5%. Alla chiusura dei seggi si partirà con lo spoglio delle schede: chiaramente però, sugli esiti dei cinque referendum, pesa anche la questione del quorum.

A che ora inizia lo spoglio per il referendum di oggi 12 giugno

Le urne sono aperte esclusivamente nella giornata di oggi, domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle 23. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede riguardanti il referendum: per quello delle amministrative, invece, bisognerà aspettare domani, lunedì 13 giugno, alle ore 14. Lo scrutinio del referendum, quindi, inizierà questa sera stessa: ricordiamo che si vota per cinque diversi quesiti, quello sull'abolizione della legge Severino, quello sulla limitazione delle misure cautelari, quello sulle separazione delle carriere, quello sulla valutazione dei magistrati e quello dell'elezione dei membri togati del Csm.

Quando arriveranno i risultati definitivi

Lo spoglio inizierà dopo le ore 23. Il Viminale ha specificato che chi sarà al seggio dopo le 23 potrà continuare a votare: "Tutti gli elettori che alle ore 23 di questa domenica siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio possono esercitare il proprio diritto di voto anche oltre le ore 23, fino a completamento delle operazioni di votazione di tutti i suddetti elettori", si legge in una nota. Ad ogni modo, i risultati arriveranno in tarda serata: sicuramente domattina si conosceranno gli esiti definitivi. Alle 14, poi, inizierà lo spoglio delle amministrative.