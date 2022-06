Qual è il quorum per il referendum abrogativo del 12 giugno e cosa succede se non viene raggiunto I referendum sulla giustizia che si terranno il 12 giugno sono di tipo abrogativo, ovvero bisogna raggiungere il quorum affinché siano validi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale referendum giustizia 12 giugno 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochi giorni al voto per i referendum sulla giustizia, con le urne che saranno aperte domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23. Trattandosi però di referendum abrogativi, e non confermativi, bisogna raggiungere il quorum affinché il risultato sia valido. Parliamo del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, quasi ventisei milioni di persone. Il quorum, tra l'altro, va calcolato singolarmente per ognuno dei cinque quesiti referendari e può essere raggiunto per tutti e cinque, per alcuni sì e altri no o per nessuno. Anche se, in generale, è più facile che sia raggiunto o per tutti o per nessuno. Nel caso in cui venga raggiunto solo per alcuni solo quelli saranno ritenuti validi. In ogni caso se non si dovesse raggiungere il quorum della metà più uno dei votanti si andrà avanti comunque con il conteggio delle schede.

Scorrendo rapidamente i sondaggi delle ultime settimane, sembra che il raggiungimento del quorum sia ad oggi abbastanza difficile, anche perché i comuni in cui si voterà contemporaneamente per le amministrative sono poco meno di 1000, e non ci sono i grossi capoluoghi al voto. Si stima che la partecipazione sarà intorno al 30%, ben lontana dal 50% più uno richiesto dalla Costituzione, che all'articolo 75 recita: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi".

Se il quorum non dovesse essere raggiunto – come sembra probabile – rimarrebbe tutto così com'è: perciò non sarebbe abrogata la legge Severino, né cambierebbe nulla sulle misure cautelari o sulla separazione delle carriere; stesso discorso per la riforma del Csm e per la valutazione dei magistrati. Gli ultimi precedenti, tra l'altro, non sono dalla parte dei referendum sulla giustizia: negli ultimi 25 anni solo una volta – nel 2011 per i quattro quesiti su servizi pubblici locali, servizi idrici, nucleare e legittimo impedimento – il quorum è stato raggiunto. Nel 2020 è stato celebrato il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. In quel caso non era previsto un quorum, ma l'affluenza definitiva fu del 53,84% (Votò sì il il 69,5% degli elettori). In generale, però, in Italia si è votato per un referendum abrogativo 67 volte e il quorum è stato raggiunto in 39 casi.