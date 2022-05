Referendum 12 giugno, chi vota Sì e chi vota No: le posizioni dei partiti sui quesiti Sono cinque i quesiti a cui bisognerà rispondere sì o no il prossimo 12 giugno, data fissata sul calendario per i referendum sulla giustizia. Si tratta di decidere su legge Severino, separazione delle carriere, riforma del Csm, custodia cautelare ed equa valutazione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. I cinque quesiti comprendono la riforma del Csm, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione della legge Severino. È stata una campagna lunga, con diversi partiti promotori della raccolta firme – Lega e Partito radicale – e altri che hanno appoggiato fin da subito la proposta. Praticamente tutti i grandi partiti si sono schierati per il sì o per il no, da Forza Italia al Partito Democratico, passando per Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Ma c'è anche chi ha deciso di lasciare libertà di voto e chi fa distinguo tra quesito e quesito.

Forza Italia, Lega e Italia Viva votano Sì al referendum sulla giustizia

La Lega, come dicevamo, è stato il grande partito promotore dei referendum sulla giustizia. Quella di Salvini è una battaglia storica che ha portato avanti anche durante l'estate facendo comizi dai banchetti che raccoglievano le firme. Perciò è inutile sottolineare che da parte del Carroccio il voto sarà favorevole.

A votare convintamente per il sì sarà anche Forza Italia, che in questo si è schierata al fianco della Lega fin da subito. Tra l'altro nel suo discorso a Napoli, il presidente Berlusconi è tornato sulla questione, chiedendo ai suoi di andare a votare e identificando i referendum come uno snodo fondamentale. La linea di Forza Italia è da sempre garantista e, come sottolineato da Berlusconi stesso, questi referendum sono "fondamentali" per avviare un "percorso riformatore". L'ex presidente del Consiglio, si è scagliato a più riprese contro la magistratura e ha preso le distanze dalla riforma Cartabia.

Leggi anche Per la Consulta sono ammissibili 5 quesiti sulla Giustizia: solo 1 referendum inammissibile

A favore fin da subito anche Italia Viva, su tutti e cinque i referendum. Matteo Renzi lo ha ribadito a più riprese in questi giorni di tour per presentare il suo libro in cui, tra l'altro, ricostruisce le sue vicende giudiziarie. Si è schierato per il sì anche Carlo Calenda con il suo partito Azione.

Chi voterà no al Referendum del 12 giugno 2022

L'unico grande partito fermamente contrario a tutti e cinque i quesiti referendari sulla giustizia è il Movimento 5 Stelle. "Offrono una visione parziale e sicuramente sono inidonei a migliorare il servizio", ha detto chiaramente Giuseppe Conte qualche mese fa. Insomma, per i grillini non è la strada giusta e si sono schierati per il no su tutti e cinque i quesiti.

Fratelli d'Italia, invece, ha espresso perplessità su alcuni quesiti, mentre su altri c'è maggiore apertura. La presidente Meloni ha detto di essere favorevole alla separazione delle carriere, mentre sulla limitazione della custodia cautelare e sull'abolizione della legge Severino si è espressa contrariamente.

Il Pd lascia libertà di voto

Il Partito Democratico, tanto per cambiare, è diviso: da un lato il segretario Enrico Letta ha detto di essere contrario perché – in caso di vittoria – questi referendum "aprirebbero più problemi di quanti ne risolverebbero", dall'altro però in diversi nel suo partito hanno manifestato idee differenti su alcuni quesiti. Perciò Letta ha chiarito che c'è libertà di voto: "Non siamo in una caserma".