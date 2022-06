Referendum ed elezioni 2022, si vota oggi fino alle 23: i 5 quesiti alla prova del quorum

Oggi 12 giugno 2022 dalle ore 7 alle ore 23 seggi aperti per le elezioni amministrative e i referendum abrogativi sulla giustizia. Si vota in tutta Italia per i cinque quesiti referendari sull'ordinamento giuridico italiano: la votazione sarà valida solo qualora si raggiunga il quorum. In quasi mille città si vota anche per le elezioni comunali: l'appuntamento alle urne riguarda anche quattro capoluoghi di Regione, ovvero Palermo, Catanzaro, Genova e L'Aquila.

Il referendum pone gli elettori di fronte a cinque quesiti: se si vota Sì, le leggi vengono abrogate, mentre se si vota No si sceglie di mantenere lo status quo. Lega e Radicali sono i promotori del referendum e sono a favore del Sì insieme a Forza Italia e Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle voterà No, il PD lascia libertà di voto e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha dichiarato di votare Sì per alcuni quesiti e No per altri.

Ai fini della validità del referendum è necessario che si rechino alle urne il 50%+1 degli aventi diritto. I tre dati dell'affluenza che verranno comunicati durante la giornata saranno dunque decisivi per capire se i referendum saranno validi. Anche qualora non si raggiunga il quorum, lo spoglio delle schede elettorali inizierà ugualmente dopo le ore 23.00. Su Fanpage.it la diretta del voto e dello spoglio.