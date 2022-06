Exit poll elezioni comunali: cdx verso la vittoria a Genova, Palermo e L’Aquila, csx avanti a Verona Nei primi exit poll delle elezioni comunali, diffusi dal Consorzio Opinio a Porta a Porta, il centrodestra vola verso la vittoria a Genova, Palermo e L’Aquila, mentre a Verona è avanti il centrosinistra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le urne del primo turno di questa tornata di elezioni comunali sono appena state chiuse. Lo spoglio vero e proprio comincerà domani alle 14, visto che ora si procederà prioritariamente con quello dei cinque quesiti referendari sulla giustizia, ma sono già usciti i primi exit poll delle elezioni comunali. Il Consorzio Opinio, per la trasmissione Porta a Porta, ha diffuso i suoi. A Genova il candidato del centrodestra, l'uscente Marco Bucci, è dato in vantaggio tra il 51% e il 55% contro lo sfidante di centrosinistra Ariel Dello Strologo, dato tra il 36% e il 40%. In un altro capoluogo di Regione, L'Aquila, il sindaco uscente di centrodestra Pierluigi Biondi è dato tra il 49% e il 53% contro la sfidante di centrosinistra, la deputata Stefania Pezzopane, che insegue tra il 23% e il 27%.

A Verona il candidato sindaco di centrosinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi, è dato tra il 37% e il 41%, seguito dall'uscente Federico Sboarina tra il 27% e il 31%, candidato di Lega e Fratelli d'Italia, e dall'ex sindaco Flavio Tosi sempre tra il 27% e il 31%, candidato di Forza Italia e Italia Viva. A Palermo il candidato di centrodestra Roberto Lagalla è dato tra il 43% e il 47%, seguito da quello di centrosinistra Franco Miceli tra il 27% e il 31%.

Si è votato in circa mille Comuni italiani, tra cui quattro capoluoghi di Regione e ventidue di Provincia, in contemporanea con i cinque referendum sulla giustizia che invece hanno visto al voto tutti gli italiani aventi diritto. Tra le più importanti città al voto ci sono, appunto, Genova, Verona, L'Aquila e Palermo. Nel capoluogo siciliano ci sono stati grossi problemi in alcuni seggi, dove i presidenti non si sono presentati e per ore agli elettori è stato impossibile votare. Poi la situazione sarebbe stata ripristinata più o meno regolarmente, ma in ogni caso ci saranno molte polemiche.