Elude la sicurezza e interrompe il comizio di Meloni: chi è l’uomo che ha chiesto le dimissioni di Mattarella

Prima che Meloni iniziasse il suo comizio per il referendum a Milano, un uomo ha eluso la sicurezza ed è salito sul palco chiedendole le dimissioni di Sergio Mattarella. Si chiama Orazio Maurizio Musumeci e a quanto si apprende, nel 2013 si è proposto come candidato alla presidenza della Repubblica. L’uomo è stato poi identificato dalla Digos.

Piccolo siparietto durante il comizio di Giorgia Meloni per il referendum. Prima che la premier iniziasse il suo intervento al Teatro Parenti di Milano durante l'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia per il Sì alla riforma della giustizia, un uomo ha eluso la sicurezza ed è salito sul palco chiedendole le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il disturbatore è stato poi identificato dalla Digos.

L'uomo si chiama Orazio Maurizio Musumeci, è originario di Catania ma è residente a Pavia e a quanto risulta nel 2013 si è proposto come presidente della Repubblica. Non è chiaro come sia riuscito a salire sul palco e ad avvicinarsi alla presidente del Consiglio senza essere bloccato dagli uomini della sicurezza.

L'aspirante presidente della Repubblica è stato ripreso dalle telecamere che mostravano in diretta l'intervento di Meloni. Nel filmato si vede l'uomo avvicinarsi indisturbato. Dopo essersi approcciato alla premier, si è presentato e le ha consegnato una copia del suo libro "Il tredicesimo presidente". Poi ha aggiunto: "Aspetto le dimissioni di Mattarella".

Nel suo libro, Musumeci si attribuisce il titolo di "Onorevole" e si definisce "un cittadino onesto, che continua ostinatamente a credere nella giustizia, nonostante le delusioni e le ingiustizie vissute, e che desidera concludere il proprio cammino con dignità, trovando finalmente pace con sé stesso e con il mondo che lo circonda.”

Meloni dapprima ha risposto stringendogli la mano per poi restare evidentemente sorpresa e perplessa. L'uomo ha interrotto varie volte l'inizio del suo discorso fino a quando non è stato identificato dalla Digos. Poche ore fa Musumeci aveva annunciato sulla sue pagine social di essere in partenza per Milano per raggiungere la premier. "Buongiorno sono pronto e sono in partenza per Milano, dove dopo le 15, presiederò al Teatro Franco Parenti alla presentazione della riforma della giustizia per un faccia a faccia con l'onorevole Meloni", aveva dichiarato nel video pubblicato sul suo profilo Facebook sei ore prima. "Sarà un piacere per la prima volta incontrarla. Le farò questa sorpresa. Vi aggiornerò sull'evento".

La mossa insomma, era stata ampiamente preannunciata sui suoi profili. Resta da capire come gli sia stato possibile aggirare i controlli senza incontrare troppi ostacoli.