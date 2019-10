Elezioni Umbria: quando arriveranno gli exit poll

Le elezioni Regionali in Umbria sono un test di grande rilievo anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà a notte inoltrata, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell’Umbria.