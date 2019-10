Si vota oggi fino alle 23 in Umbria per le Elezioni Regionali, in anticipo di un anno dopo lo scioglimento della giunta precedente per lo scandalo che colpì l'Assemblea Legislativa a maggioranza PD.

Sono poco più di 700mila gli elettori umbri, ma tutta la Penisola attende l'arrivo dei risultati, perchè questo appuntamento elettorale rappresenta un test importante anche a livello nazionale.

Si tratta, infatti, del primo test per il patto civico M5S-PD, che si presenta con un candidato unico contro il centrodestra unito formato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Otto i candidati che si contendono il ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa: tra questi c'è Rossano Rubicondi, che si presenta con una sola lista, quella del Partito Comunista. Vediamo insieme chi è Rossano Rubicondi e quali sono i candidati a suo sostegno.

Chi è Rossano Rubicondi, candidato alle elezioni in Umbria

Rossano Rubicondi è nato nel 1971 a Marsciano ed è un operaio della Fbm (Fornaci Briziarelli Marsciano) che ha a lungo militato all'interno della Cgil. Oltre a essere un operaio, Rubicondi è noto anche per l'oro mondiale nella specialità Goji-Ryu del karate, di cui è maestro ed è stato anche campione europeo.

Elezioni Umbria, candidati e liste a supporto di Rossano Rubicondi

Ecco i nomi dei candidati a supporto di Rossano Rubicondi nella lista del Partito Comunista:

Partito comunista

Yuri Di Benedetto

Francesca Antonini

Matteo Polito

Filippo Capponi Brunetti

Riccardo Martelli

Ylenia Giorgi

Flavia Ciarletti

Maria Chiara Verducci

Anna Zenoni

Alessio Radicchi

Nicola Billai

Emma Lupparelli

Flavio Morosini

Sabrina Carella

Matteo Piccolo

Dennis Martelli

Riccardo Brillo

Asia Palacios

Saverio Paiella

Guido Giacomini