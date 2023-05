Elezioni comunali, il centrodestra esulta: “C’è stato un effetto Schlein? Sì, ma a nostro favore” Alle elezioni comunali il centrodestra ha vinto in cinque capoluoghi su sette, mentre uno è andato a Stefano Bandecchi – civico in area cdx – e solo a Vicenza ha vinto il centrosinistra. Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ha lanciato l’esultanza: “Dimostra il buon governo del centrodestra”.

A cura di Luca Pons

Le elezioni comunali di domenica 28 e lunedì 29 maggio sono state indubbiamente un successo per il centrodestra: mentre lo spoglio è ancora in corso in alcuni Comuni, è già chiaro che dei sette capoluoghi che erano oggetto di contesa – tra cui il capoluogo di Regione delle Marche, Ancona – il centrodestra ne ha ottenuti cinque: Pisa, Siena, Brindisi, Massa e proprio Ancona. Uno è passato al centrosinistra – Vicenza – mentre a Terni ha vinto il civico Bandecchi. In Sicilia i risultati non sono ancora definitivi, ma a Catania le proiezioni indicano come chiaro vincitore il candidato del centrodestra, Pino Marchionna. Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, ha parlato ai cronisti per commentare il risultato.

"I primi dati che stanno affluendo dai ballottaggi confermano una netta vittoria del centrodestra, siamo ovviamente, serenamente soddisfatti", ha affermato Donzelli. "Come prima dicevamo che non era un dato di trend nazionale, lo confermiamo: ovviamente è merito dei singoli sindaci e dei cittadini che hanno votato. Facciamo l'in bocca al lupo a tutti i candidati sindaco e tutti i sindaci che sono stati eletti".

Non si tratta di un dato che mostra una tendenza nazionale, quindi, ma "ovviamente siamo soddisfatti che il centrodestra dimostri, quando è compatto, di avere una buona classe dirigente sul territorio e di portare a casa i risultati". Così, la vittoria nei capoluoghi va a confermare "il buon governo del centrodestra, a livello locale, esattamente come avviene a livello nazionale".

Effetto Schlein sulle comunali? "Sì, a nostro favore"

Non si può parlare direttamente di ricadute nazionali, dato che le elezioni amministrative seguono logiche completamente diverse e spesso staccate dai partiti, ma a Donzelli è stato chiesto se sia mancato un ‘effetto Elly Schlein‘ in queste comunali: dopo l'elezione della nuova segretaria, il Pd ha guadagnato diversi punti nei sondaggi nazionali. "Beh mi sembrerebbe che ci sia stato, sinceramente", ha risposto il deputato. "C'è stato a nostro favore, ma c'è stato".

Sulla stessa linea si è posto anche il commento di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega: "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia", ha detto. "Non c'è che dire, un ottimo effetto Schlein". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e altro vicepresidente del Consiglio, non ha invece menzionato la segretaria dem: "Il centrodestra e Forza Italia stravincono le amministrative", ha commentato, sottolineando in particolare che "il nostro Daniele Silvetti dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra".

Bandecchi vince a Terni, Donzelli: "I partiti locali faranno le loro riflessioni"

Uno dei risultati più interessanti di queste amministrative è stato quello di Terni, dove l'imprenditore vicino alla destra Stefano Bandecchi ha vinto come candidato civico, battendo anche il candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Donzelli ha sminuito: "Lì la sinistra era ormai assente, era una sfida tra un civico non ostile al centrodestra e il centrodestra. Ha vinto Bandecchi, ovviamente i partiti locali faranno le loro riflessioni. Complimenti a Bandecchi, quando la democrazia si esprime e i cittadini votano, va sempre bene".

Per il deputato fiorentino "sono tante le soddisfazioni. Ovviamente da toscano sono contento della conferma del centrodestra in Toscana, che è di buon auspicio anche per le prossime regionali. Ma Brindisi, Ancona, Catania al primo turno, e in Sicilia gli exit poll danno anche Trapani vinta al primo turno, quando gli scommettitori non davano un tale risultato… Poi anche in Comuni minori, non capoluoghi, stanno arrivando ottimi risultati per il centrodestra. C'è soddisfazione, la conferma che stiamo facendo bene, ma non ci montiamo la testa: continuiamo con i piedi per terra a lavorare per gli italiani a pensare a questo".