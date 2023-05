Risultati elezioni Pisa 2023, Michele Conti vince al ballottaggio e viene eletto nuovamente sindaco Il centrodestra vince a Pisa. L’esponente leghista Michele Conti ha vinto al ballottaggio contro lo sfidante di centrosinistra Paolo Martinelli, venendo così riconfermato sindaco per un secondo mandato.

A cura di Annalisa Girardi

Michele Conti vince il ballottaggio a Pisa e viene eletto sindaco del capoluogo toscano per un secondo mandato. L'esponente della Lega si è imposto sullo sfidante del centrosinistra con il 52% delle preferenze, venendo così riconfermato primo cittadino. Al primo turno non era riuscito a spuntarla per un pelo, fermandosi al 49,96% dei voti.

Il centrodestra si conferma quindi alla guida della città toscana, che prima di Conti, esponente della Lega, è stata storicamente amministrata dal centrosinistra.

Chi è Michele Conti, rieletto sindaco di Pisa

Michele Conti è nato a Pisa nel 1979. Dopo un corso di studi in ambito agronomico, è diventato direttore del consorzio agrario di Pisa e poi dirigente dei consorzi agrari d'Italia. La carriera politica, invece, l'ha iniziata nel 1994, venendo eletto in consiglio comunale con Alleanza Nazionale. Un incarico che manterrà fino al 2005.

Alla scorsa tornata elettorale del 2018 ha vinto al ballottaggio con il 52% dei voti, diventando così il primo sindaco di centrodestra della città toscana. L'anno successivo è anche entrato nel comitato direttivo dell'Anci Toscana.

I risultati degli altri candidati

Al ballottaggio Conti si è trovato a sfidare Paolo Martinelli, sostenuto sia dal Partito democratico che dal Movimento Cinque Stelle. Martinelli, che al primo turno era arrivato a circa il 41% delle preferenze, però si è fermato al 47%.

I dati definitivi dell'affluenza a Pisa

Per quanto riguarda l'affluenza, al ballottaggio si è recata a votare circa la stessa percentuale di elettori che si era presentata al primo turno. Alla chiusura dei seggi, infatti, l'affluenza è risultata essere del 56,34%. Al primo turno era del 56,43%.