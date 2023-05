Risultati elezioni Vicenza 2023, Possamai è il nuovo sindaco: la città passa al centrosinistra Vicenza passa al centrosinistra. Al ballottaggio vince Giacomo Possamai contro il sindaco uscente, esponente della Lega, Francesco Rucco.

Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza. Ha vinto al ballottaggio contro lo sfidante di centrodestra e sindaco uscente Francesco Rucco: il capoluogo provinciale in Veneto passa quindi al centrosinistra. Possamai ha ottenuto il 50,99% delle preferenze, mentre lo sfidante di centrodestra si è fermato al 49%.

Chi è Possamai, il nuovo sindaco di Vicenza

Giacomo Possamai, 33 anni, è capogruppo del Pd in consiglio regionale e si è posto alla guida del centrosinistra sulla base di un progetto civico. "La politica è sempre stata la mia passione. Fin da quando da ragazzino mi vedevano spuntare nelle sedi di partito o da quando, appena diciottenne, giravo la provincia con la vecchia Panda di mia nonna per partecipare a riunioni, dibattiti ed iniziative", si legge nel suo blog.

Laureato in Giurisprudenza, lavora nell'ambito della comunicazione. In consiglio regionale fa anche parte della I Commissione (politiche istituzionali, politiche dell’Unione europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione) e della VI Commissione (politiche per l’istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport).

I risultati degli altri candidati

Lo sfidante di Possamai ai ballottaggi era il sindaco uscente, sostenuto dalle lista di centrodestra, Francesco Rucco. Al ballottaggio ha ottenuto il 49% dei voti, non venendo quindi rieletto.

I dati definitivi dell'affluenza a Vicenza

Per quanto riguarda l'affluenza, alla chiusura dei seggi questa è stata registrata al 52,78%. Al primo turno, si era recato a votare il 54,20% degli aventi diritto. Anche in questo caso, quindi, l'affluenza registrata è risultata leggero in calo rispetto a due settimane fa.