Risultati elezioni Siena 2023: vince il centrodestra, Nicoletta Fabio è la prima sindaca della città Nicoletta Fabio ha vinto le elezioni comunali a Siena 2023. La candidata del centrodestra, con il 52% dei voti, ha superato Anna Ferretti del centrosinistra. L’affluenza è arrivata al 57%, sopra la media nazionale e anche sopra il risultato del 2018.

A cura di Luca Pons

Nicoletta Fabio ha vinto le elezioni comunali a Siena 2023. Candidata del centrodestra, era sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ha preso il 52% dei voti, contro il 48% della sfidante Anna Ferretti, del centrosinistra. Il sindaco uscente di centrodestra, Luigi De Mossi, non si era ripresentato e aveva sostenuto un altro candidato, Massimo Castagnini, esponente del Terzo polo di Azione e Italia viva. L'affluenza nel capoluogo toscano è arrivata al 57%, sopra la media nazionale ferma al 50%. Alle scorse elezioni del 2018, il dato era stato inferiore (56,19%) al ballottaggio.

Chi è Nicoletta Fabio, la nuova sindaca di Siena

Nicoletta Fabio, la prima sindaca nella storia di Siena, è un'insegnante in pensione di 62 anni. Candidata con il centrodestra, a Siena è stata rettrice del Magistrato delle Contrade dal 2016 al 2018 e presidente del Consorzio per la tutela del Palio dal 2014 al 2016. Dal 1988 al 2015 è stata iscritta all'albo dei giornalisti come pubblicista, collaborando con alcune riviste in campo economico e culturale.

Fabio è stata scelta dal centrodestra come candidata per queste elezioni, ma non ha ottenuto l'appoggio del sindaco uscente, sempre appartenente al centrodestra, Luigi De Mossi. Al contrario, De Mossi ha sostenuto – anche con una sua lista – Massimo Castagnini, candidato del Terzo polo di Azione e Italia viva che, a livello regionale, è alleato con il centrosinistra.

I risultati degli altri candidati

Nicoletta Fabio è stata eletta sindaca con il 52% dei voti al ballottaggio. Con circa mille voti in meno, la sfidante di centrosinistra Anna Ferretti si è fermata al 48%. Al primo turno, Nicoletta si era già piazzata davanti con il 30,5% dei voti, contro il 28,75% di Ferretti. Aveva ottenuto un ottimo risultato il candidato civico Fabio Pacciani (22,65%), mentre Massimo Castagnini del Terzo polo era arrivato solo al 7,2%.

I dati definitivi dell'affluenza a Siena

Al ballottaggio ha preso parte il 57% dei senesi aventi diritto al voto. Si tratta di un risultato decisamente più alto di quello ottenuto in media nazionale, che si è fermato poco sotto il 50%. Nel 2018 l'affluenza era stata leggermente più bassa, al 56%. Anche al primo turno il dato era stato sopra la media nazionale: 63,8% contro il 59%. Sempre facendo un paragone con le scorse elezioni amministrative, nel 2018 al primo turno aveva partecipato il 63,08% degli elettori senesi.