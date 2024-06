video suggerito

Elezioni comunali 2024, affluenza al 20,6% alle ore 23 l'8 giugno: dove è stata più alta Secondo i dati del Viminale l'affluenza alle ore 23 per le elezioni amministrative che si svolgono oggi, sabato 8 giugno e domani, domenica 9 giugno, è pari al 20,6%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 23.

A cura di Luca Capponi

Oggi e domani, in contemporanea con le elezioni Europee e le Regionali in Piemonte, si vota per eleggere il sindaco e per rinnovare i Consigli comunali di circa 3.700 comuni. Tra questi, ci sono anche sei capoluoghi di Regione, che sono:

Alle ore 23 di oggi l'affluenza registrata, secondo i dati del Viminale, è stata del 20,7%, in calo rispetto ai dati delle ultime amministrative, quando l'affluenza all ore 12 era al 22% e alle ore 19 del 55,09%. Va però ricordato che nel 2019 si votò in un solo giorno, mentre quest'anno le urne saranno aperte anche domani, 9 giugno 2024, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. È difficile quindi, per il momento, fare un confronto diretto. Certamente l'affluenza per le elezioni comunali, come avviene tradizionalmente, è stata in media decisamente più alta di quella per le elezioni europee.

La Regione in cui la partecipazione alle comunali è stata più alta oggi è la Puglia, con il 25,2%. All'ultimo posto invece il Veneto, con il 17,8%. Tra i capoluoghi di Regione al voto, Firenze è arrivata al 23,2%, Campobasso e Potenza al 22,8%, Perugia al 22%, Bari al 21,4% e Cagliari al 17,6%.

Nuovi aggiornamenti sull'affluenza saranno resi disponibili nel corso della giornata di domani: il primo alle ore 12, e poi a seguire alle 19 e il dato definitivo alle ore 23, quando chiuderanno i seggi. Domani, infatti, si potrà votare dalle ore fino alle 23. Lo scrutinio dei voti per le comunali inizierà in seguito a quello delle schede per le elezioni europee. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e 24 giugno 2024. L'elenco completo dei Comuni al voto tra oggi e domani conta circa 3.700 Comuni.