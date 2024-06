Elezioni Europee 2024 in diretta: seggi aperti dalle 15, attesa affluenza alle 23, ultime news

In diretta le elezioni europee 2024 dall’Italia: seggi aperti oggi, sabato 8 giugno, dalle 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Si vota per eleggere i 76 eurodeputati italiani al Parlamento europeo. L’Italia è divisa in cinque grandi circoscrizioni: Nord est, Nord ovest, Centro, Sud e Isole, per le quali sono state presentate le liste dei candidati per ogni singolo partito italiano. I dati dell’affluenza sono previsti alle ore 19:00 e alle ore 23:00. Lo spoglio dei voti inizierà a partire dalle 23:00 di domenica.

Ma come si vota alle elezioni europee 2024? Sulla scheda elettorale basterà barrare la X sul simbolo della lista scelta, oppure esprimere fino a tre preferenze purché siano di genere diverso: si potrà votare dunque per due uomini e una donna oppure due donne e un uomo. La legge elettorale è proporzionale, quindi assicura alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ottenuti: non è previsto il voto disgiunto.

Potranno eleggere parlamentari solo quelle liste che supereranno la soglia di sbarramento del 4% dei voti validi espressi al livello nazionale.

Elezioni Europee 2024, in diretta il voto in Italia:

14:17 Quali documenti portare ai seggi Per andare a votare alle elezioni europee, le regole sono le stesse di tutte le altre elezioni. Perciò, chi va al seggio deve avere con sé un documento di riconoscimento – che sia la carta d'identità, la patente, il passaporto o un altro documento con la foto – e la tessera elettorale. Se la tessera elettorale ha tutti gli spazi pieni, o è stata smarrita, o è troppo rovinata per usarla ancora, se ne può richiedere una nuova anche sul momento all'ufficio elettorale o all'anagrafe del proprio Comune. A cura di Luca Pons 14:10 Come funzionano le Elezioni europee Alle elezioni europee i cittadini italiani voteranno con il metodo proporzionale, quindi i seggi saranno assegnati a ciascuna lista in base alla quantità di voti ottenuti. I posti da europarlamentare per l'Italia sono in tutto 76. Potrà accedere al Parlamento europeo chi supera la soglia di sbarramento e ottiene più del 4% dei voti. A cura di Luca Pons 14:09 Matteo Salvini ha di nuovo "violato" il silenzio elettorale Matteo Salvini, come succede in ogni tornata elettorale, ha pubblicato sui social un post di propaganda politica durante il silenzio elettorale: anche se contravviene alle linee guida dell'AgCom, il post del leader leghista non viola la legge sul silenzio elettorale. A cura di Pietro Forti 14:05 A che ora aprono i seggi oggi sabato 8 giugno Oggi, sabato 8 giugno 2024, i seggi per votare alle elezioni europee apriranno alle ore 15. Resteranno aperti fino alle ore 23, permettendo come sempre di votare anche a chi all'ora di chiusura si troverà già in fila. I seggi riapriranno poi domani, domenica 9 giugno, alle ore 7 e si potrà fino alle ore 23. A cura di Luca Pons 14:01 Le elezioni europee 2024 in diretta: le notizie sul voto di oggi sabato 8 giugno È il primo giorno delle elezioni europee 2024: i seggi aprono oggi alle ore 15, e gli elettori potranno recarsi alle urne per scegliere i 76 europarlamentari che rappresenteranno l'Italia a Strasburgo. In via eccezionale, rispetto alle abitudini in Italia, si vota di sabato e domenica. Sarà possibile votare anche domani, dalle 7 alle 23. Poi inizierà immediatamente lo spoglio, che dovrebbe permettere di conoscere gran parte dei risultati già nella mattina di lunedì. Oggi i primi dati sull'affluenza arriveranno alle 19, e gli ultimi alle ore 23. A cura di Luca Pons