Affluenza Elezioni europee 2024 al 14,6% alle ore 23 dell'8 giugno: al Nord Ovest il dato più alto Oggi sabato 8 giugno iniziano le elezioni europee 2024. Le urne saranno aperte dalle 15 alle 23. Sarà possibile votare anche domani, domenica 9 dalle 7 alle 23. Alle ore 23 di oggi, l'affluenza registrata alle urne è stata del 14,6%.

A cura di Giulia Casula

Oggi, sabato 8 giugno si vota per le elezioni europee 2024. I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 mentre domani, domenica 9 giugno si potrà votare dalle 7 fino alle 23. I dati sull'affluenza saranno aggiornati man mano che verrano resi noti ma per avere i numeri definitivi sulla partecipazione bisognerà attendere domani sera dopo la chiusura delle urne.

Domenica, dalle 23 in poi comincerà lo spoglio e inizieranno ad arrivare i primi exit poll sull'esito del voto europeo. Oggi alle ore 23 l'affluenza registrata è stata del 14,6%, un dato piuttosto basso anche se è difficile fare un paragone rispetto alla precedente tornata elettorale. Nel 2019, infatti, si votò in una sola giornata. Allora, l'affluenza alle ore 12 fu del 16,75%, alle ore 19 del 43,86% e quella definitiva, alle ore 23, del 56,09%. Considerando anche i voti dall'estero, l'affluenza fu del 54,5%.

L'affluenza più alta si è registrata nella circoscrizione Nord Ovest, dove la partecipazione al voto alle ore 23 risultava al 16,8%. Record negativo invece nelle Isole: sempre alle ore 23, l'affluenza era solo del 10,5%. Oltre alle europee, oggi in Italia in più di 3700 Comuni si vota anche per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota anche in Piemonte, per il presidente di Regione e il Consiglio regionale. Sia alle comunali che alle regionali piemontesi, il dato sull'affluenza finora è stato in media più alto rispetto alle europee. Per oggi, i seggi sono stati chiusi. Saranno nuovamente riaperti domani alle ore 7.